Французский горнолыжник Алексис Пинтуро досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по итогам сезона-2020/21. На финальном этапе в Ленцерхайде осталось провести одну гонку, но швейцарец Марко Одерматт потерял теоретические шансы завоевать «БХГ».

20 марта Пинтуро стал победителем гигантского слалома, а Одерматт финишировал 11-м. Француз набрал 1200 очков в общий зачет и обеспечил отрыв в 107 баллов. Таким образом, даже если заключительный специальный слалом выиграет швейцарский горнолыжник, а Пинтуро не выйдет на старт, турнирные итоги не изменятся.

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Борьба за Кубок мира должна была стать более захватывающей, но скоростной спуск и супергигант – профильные виды Одерматта – отменили из-за неблагоприятной погоды. В сезоне-2019/20 похожим образом не повезло Пинтуро: из-за коронавируса не состоялись три слаломных этапа и финал. «БХГ» взял норвежец Александр Омодт Килде.

Пинтуро впервые стал обладателем Кубка мира.

Француз также выиграл «МХГ» в гигантском слаломе. В зачете дунхилла победил Бит Фойц (Швейцария), в супергиганте – Винсент Крихмайр (Австрия), в слаломе – Марко Шварц (Австрия).

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