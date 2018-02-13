6-кратный чемпион мира Марсель Хиршер впервые выиграл золото Игр

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер стал олимпийским чемпионом-2018 в комбинации. Он показал 12-е время в скоростном спуске, но был быстрее всех в слаломе. С результатом 2.06,52 минуты австриец взял золото Игр в Пхёнчхане.

Серебряные и бронзовые награды получат французские спортсмены. Алексис Пинтуро уступил Хиршеру 0,23 секунды, Виктор Мюффа-Жанде – чуть больше секунды.

Лидер соревнований после скоростного спуска, немец Томас Дрессен в слаломе финишировал на 24-й позиции и в общем зачете стал девятым. Вице-чемпион даунхилла Аксель Лунд Свиндаль из Норвегии не вышел на дистанцию во втором заезде.

Павел Трихичев из России упал на скоростном спуске и не принимал участие в слаломе.

Игорь Закурдаев из Казахстана закончил комбинацию на 31-м месте с отставанием от лидера в 8,95 секунды.

Марсель Хиршер впервые стал олимпийским чемпионом. У него было шесть побед на ЧМ и серебро в слаломе Сочи-2014.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

Все-все-все главные истории в вашем телеграме