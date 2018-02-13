ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

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Российский горнолыжник Павел Трихичев попал в больницу

Российский горнолыжник Трихичев попал в больницу
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 35 мин. назад

Степень серьезности травмы пока неизвестна.

Российский горнолыжник Павел Трихичев попал в больницу из-за падения в скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации на ОИ в Пхёнчхане.

На одном из поворотов Трихичев упал и улетел в заграждения. Спортсмен получил несколько ушибов и не сумел продолжить выступление.

  • Победителем у мужчин в горнолыжной комбинации стал австриец Марсель Хиршер.
  • ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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