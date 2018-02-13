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Российский горнолыжник Павел Трихичев попал в больницу
Степень серьезности травмы пока неизвестна.
Российский горнолыжник Павел Трихичев попал в больницу из-за падения в скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации на ОИ в Пхёнчхане.
На одном из поворотов Трихичев упал и улетел в заграждения. Спортсмен получил несколько ушибов и не сумел продолжить выступление.
- Победителем у мужчин в горнолыжной комбинации стал австриец Марсель Хиршер.
- ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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