Российский горнолыжник Павел Трихичев попал в больницу из-за падения в скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации на ОИ в Пхёнчхане.

На одном из поворотов Трихичев упал и улетел в заграждения. Спортсмен получил несколько ушибов и не сумел продолжить выступление.

Победителем у мужчин в горнолыжной комбинации стал австриец Марсель Хиршер.

ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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