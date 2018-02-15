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Аксель Лунд Свиндаль взял золото в скоростном спуске
Норвежец вновь победил на Играх спустя 8 лет.
Норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль победил в скоростном спуске на Олимпиаде в Пхёнчхане. 35-летний спортсмен показал результат 1:40,25.
Серебро завоевал соотечественник Свиндаля Хьетиль Янсруд (+0.12), бронзу – Биат Фойц из Швейцарии (+0.18).
- Свиндаль стал двукратным олимпийским чемпионом. В 2010-м норвежец выиграл золото в супергиганте Ванкувера.
- Аксель Лунд принес Норвегии четвертое золото Игр в Пхёнчхане.
- ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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