ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

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Микаэла Шиффрин принесла США золото Пхёнчхана в гигантском слаломе

Шиффрин принесла США золото в гигантском слаломе
Eurosport

21 мин. назад

Американка стала двукратной чемпионкой ОИ.

Горнолыжница из США Микаэла Шиффрин завоевала золото в гигантском слоломе на Олимпиаде в Пхёнчхане. 22-летняя спортсменка показала лучшее время по результатам двух попыток (2,20.02).

Второй стала норвежка Рагнхильд Мовинкель (+00.39), третьей – Федерика Бриньоне из Италии (+00.46).

  • Шиффрин стала двукратной чемпионкой ОИ. В 2014-м она выиграла соревнования с слаломе.
  • Микаэла почти с двукратным перевесом по очкам лидирует в общем зачете Кубка мира-2017/18.

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