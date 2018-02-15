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Микаэла Шиффрин принесла США золото Пхёнчхана в гигантском слаломе
Американка стала двукратной чемпионкой ОИ.
Горнолыжница из США Микаэла Шиффрин завоевала золото в гигантском слоломе на Олимпиаде в Пхёнчхане. 22-летняя спортсменка показала лучшее время по результатам двух попыток (2,20.02).
Второй стала норвежка Рагнхильд Мовинкель (+00.39), третьей – Федерика Бриньоне из Италии (+00.46).
- Шиффрин стала двукратной чемпионкой ОИ. В 2014-м она выиграла соревнования с слаломе.
- Микаэла почти с двукратным перевесом по очкам лидирует в общем зачете Кубка мира-2017/18.
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