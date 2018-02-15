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Аксель Лунд Свиндаль расплавил медали, чтобы помочь детям. Он снова царь горы

Свиндаль расплавил медали, чтобы помочь детям. Он снова царь горы
Елизавета Кожевникова

49 мин. назадОбновлено 43 мин. назад

Призер Олимпиады Елизавета Кожевникова – о становлении великого норвежца.

Скоростной спуск – самая престижная дисциплина Олимпийских игр. Аксель Лунд Свиндаль – образцовый атлет и охотник за медалями, их у него 12. Так много, что они меняют отношение к деньгам и славе. Когда наступает чистый интерес к горе, король Аксель обретает царство.

Надежда нации

Викинги – братва, которая решает частные интересы наживы командными методами ведения войны. История знает два норвежских войска: команда Омодта, державшая в страхе горнолыжный мир полтора десятилетия – с начала 90-х до середины 2000-х, и бригада Янсруда, Килде, Кристоферсена. Мостом между одними и другими стал Аксель Свиндаль. Сейчас уже никто не помнит, что в момент восхождения в 2005-м он был один. Ветераны ушли, свежая кровь еще не появилась. «Помню, как осознал: я один, и от моих результатов зависит судьба многих десятков людей, работавших на норвежский спорт», – вспоминает Свиндаль. Нет, он не был один. В нем была навсегда встроена матрица норвежских лыжных викингов: работать, биться, поддерживать своих.

Чувство трассы

«У Акселя в теле заложено ПО на скоростной спуск. У него очень точный процессинг ощущений, он просто знает, как надо ехать на любой трассе», – наблюдения Хьетиля Янсруда. Это сверхлестная ремарка от человека, который и сам может считаться лыжным гением. Откуда берется такая пронзительная чуйка? Об этом позаботился крестный отец норвежской лыжной системы – Финн Омодт, он же отец Хьетиля Андре Омодта. Атлетов учили всему, что касается широкого рисунка движения – от танцев до скалолазания. Стандартная горнолыжная ментальность – «ломиться на все деньги».

Подход Свиндаля, впервые оказавшегося на корейской олимпийской трассе, и вдрызг проигравшего первую тренировку: «Проблема – медленный снег. Надо очень тонко чувствовать, чтобы ехать не опаздывая. Важно синхронизироваться с волнами рельефа, позволять лыжам катиться». Увидьте разницу.

Провал в Сочи-2014

Свиндаль – универсал. Он завоевал титулы во всех дисциплинах, кроме слалома. Его походы за «Большими глобусами» КМ против австрийца Бени Райха до сих пор живут, как эпос. На Игры-2014 норвежца записали фаворитом на все пять видов. Но на странных сочинских трассах, где в километровом перепаде высот уместились зима, весна и лето, не случилось ни одной.

Больше того, олимпийские неудачи, цепляясь одна за другую, запустили процесс самодиструкции. Педант Свиндаль не доработал ни олимпийский турнир, ни сезон КМ. Он перестал в себя верить. Шлейф тянулся два года: в октябре 15-го – разрыв ахилла, в январе 2016-го разрыв крестов после Кицбюэля.

Воздержание

«Всегда тяжело решаться на новый сезон после успешного предыдущего. Но внутри тянет некая сила, заставляющая становиться лучше и ехать быстрее. Она возникает, когда я вижу успехи других», – что это, как ни жадность? А между тем, Аксель Свиндаль – резонанстный борец против мировой несправедливости и политического жира. Пережив сочинский коллапс, норвежец осознал разрушительную силу символов.

Наевшись славой, Аксель сфокусировался на полезном: давайте оттащим детей от айфонов и вернем их на горные склоны. Он публично расплавил свои медали, создавая ясное послание подросткам: не в деньгах счастье. Вырученные рекламные деньги пожертвовал норвежским детским клубам.

Освобождение

Аксель Лунд Свиндаль

Аксель Лунд СвиндальGetty Images

1,40.25 – время, за которое Аксель Лунд Свиндаль отмахал Олимпийскую трассу. Он дважды выпадал в красную зону и дважды возвращался в зеленую. Это о чем? О том, что лыжник работал только на ощущениях, без следа мысли в голове «А что если я не?» Скверный пример такой – слаломный провал младшего викинга – Кристоферсена на ЧМ-2017 в Санкт-Морице.

Это и есть пик профессионализма: освобождение совершенного навыка от слоев условностей.

Больше горных лыж от Елизаветы Кожевниковой:

«Сверстники шли в кино, а я на гору». Золото Марселя Хиршера – самое важное на Олимпиаде-2018

Кицбюэль – самая опасная горнолыжная трасса. Как выжить в этом аду

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