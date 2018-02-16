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Маттиас Майер стал двукратным олимпийским чемпионом
К золоту Сочи добавилось золото Пхёнчхана.
Австрийский горнолыжник Маттиас Майер выиграл олимпийские соревнования в супергиганте с результатом 1 минута 24,44 секунды.
Серебряным призером стал швейцарец Беат Фойц (+0,13 секунды), бронзу получил норвежец Хьетиль Янсруд (+0,18).
Представители России в супергирганте не выступали.
- Майер завоевал второе золото Олимпийских игр. В Сочи-2014 он выиграл скоростной спуск.
- Австрия с тремя золотыми медалями идет восьмой в медальном зачете.
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