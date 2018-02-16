ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

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Маттиас Майер стал двукратным олимпийским чемпионом

Майер стал двукратным олимпийским чемпионом
Eurosport

1 час назад

К золоту Сочи добавилось золото Пхёнчхана.

Австрийский горнолыжник Маттиас Майер выиграл олимпийские соревнования в супергиганте с результатом 1 минута 24,44 секунды.

Серебряным призером стал швейцарец Беат Фойц (+0,13 секунды), бронзу получил норвежец Хьетиль Янсруд (+0,18).

Представители России в супергирганте не выступали.

  • Майер завоевал второе золото Олимпийских игр. В Сочи-2014 он выиграл скоростной спуск.
  • Австрия с тремя золотыми медалями идет восьмой в медальном зачете.

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