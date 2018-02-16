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Фрида Хансдоттер взяла золото в слаломе
У Швеции четвертая победа.
Шведка Фрида Хансдоттир завоевала золото Олимпийских игр-2018 в Пхёчхане, выиграв соревнования в слаломе со временем 1 минута 38,63 секунды.
Венди Холденер из Швейцарии (+0,05) стала второй, австрийка Катарина Галльхубер (+0,32) – третьей.
- Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко показала 32-й результат (+7,92).
- Швеция вышла на шестое место в медальном зачете с 6 (4-2-0) наградами.
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