ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

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Фрида Хансдоттер взяла золото в слаломе

Хансдоттер взяла золото в слаломе
Eurosport

1 час назад

У Швеции четвертая победа.

Шведка Фрида Хансдоттир завоевала золото Олимпийских игр-2018 в Пхёчхане, выиграв соревнования в слаломе со временем 1 минута 38,63 секунды.

Венди Холденер из Швейцарии (+0,05) стала второй, австрийка Катарина Галльхубер (+0,32) – третьей.

  • Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко показала 32-й результат (+7,92).
  • Швеция вышла на шестое место в медальном зачете с 6 (4-2-0) наградами.

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