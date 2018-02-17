ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

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Ледецка – чемпионка в супергиганте, Вайратер принесла Лихтенштейну первую медаль с 1988 года

Ледецка – чемпионка в супергиганте, Вайратер принесла Лихтенштейну первую медаль с 1988 года
Eurosport

59 мин. назад

Чехи обошли Белоруссию в медальном зачете.

Чешская горнолыжница Эстер Ледецка стала победительницей соревнований в супергигантском слаломе с результатом 1 минута 21,11 секунды.

Серебро взяла австрийка Анна Файт-Феннингер (+0,01 секунды), бронзу – Тина Вайратер (+0,11), которая принесла Лихтенштейну первую медаль Олимпийских игр с 1988 года.

  • У Чехии в Пхёнчхане стало 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы. Чехи вышли на 12-е место, обойдя Белоруссию.
  • 18 февраля пройдут соревнования в гигантском слаломе у мужчин.

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