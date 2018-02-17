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Эстер Ледецка – о сенсационном золоте в супергиганте: «Будет здорово выиграть медали и в сноуборде»
Чешская спортсменка не сразу поверила в победу.
17 февраля двукратная чемпионка мира по сноуборду Эстер Ледецка одержала сенсационную победу в горнолыжном супергиганте на Играх в Пхёнчхане.
Победа сноубордистки над профессиональными горнолыжницами удивила и ее саму.
«Когда я увидела свой результат на табло, я не сразу поняла, что произошло. Я подумала: «Это ошибка? Хорошо, они поменяют время, нужно подождать, мне добавят несколько секунд».
Я всматривалась в табло, ничего не происходило, все кричали, и я подумала: «Хорошо, все это странно».
До сегодняшнего дня я думала, что лучше выступаю в сноуборде. Я хочу продолжить участвовать в соревнованиях по сноуборду, мне уже следует включить режим «сноубордистка».
Будет здорово выиграть медали и в этом виде спорта, я приложу максимум усилий, чтобы достичь этой цели», – добавила 22-летняя чешка.
- Ледецка была посеяна в супергиганте лишь под 26-м номером.
- У чешки 2 золота и серебро на взрослых ЧМ по сноуборду, 14 побед на этапах Кубка мира. Вдобавок она дважды побеждала на юниорских ЧМ.
- На соревнованиях по горным лыжам Эстер никогда прежде не попадала на подиумы.