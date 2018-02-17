Эстер Ледецка – о сенсационном золоте в супергиганте: «Будет здорово выиграть медали и в сноуборде»

17 февраля двукратная чемпионка мира по сноуборду Эстер Ледецка одержала сенсационную победу в горнолыжном супергиганте на Играх в Пхёнчхане.

Победа сноубордистки над профессиональными горнолыжницами удивила и ее саму.

«Когда я увидела свой результат на табло, я не сразу поняла, что произошло. Я подумала: «Это ошибка? Хорошо, они поменяют время, нужно подождать, мне добавят несколько секунд».

Я всматривалась в табло, ничего не происходило, все кричали, и я подумала: «Хорошо, все это странно».

До сегодняшнего дня я думала, что лучше выступаю в сноуборде. Я хочу продолжить участвовать в соревнованиях по сноуборду, мне уже следует включить режим «сноубордистка».

Будет здорово выиграть медали и в этом виде спорта, я приложу максимум усилий, чтобы достичь этой цели», – добавила 22-летняя чешка.

Ледецка была посеяна в супергиганте лишь под 26-м номером.

У чешки 2 золота и серебро на взрослых ЧМ по сноуборду, 14 побед на этапах Кубка мира. Вдобавок она дважды побеждала на юниорских ЧМ.

На соревнованиях по горным лыжам Эстер никогда прежде не попадала на подиумы.

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