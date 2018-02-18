Сноубордистка выиграла Олимпиаду-2018 в горных лыжах. Кто она и как такое вообще возможно

Что произошло?

17 февраля 2018-го. Трасса «Чонсон», женский супергигант. На финише олимпийский муравейник: Лара Гут плачет, Линдси Вонн демонстративно весела, Анна Файт получает поздравления от президента МОК Томаса Баха. Журналисты инсинуируют, насколько неудобную трассу поставил австрийский тренер Майнхард Татшл: помогла ли она Файт выиграть и Вонн проиграть.

Эстер ЛедецкиGetty Images

Финиш пересекает 26-й номер соревнований, и все замерло. На табло горят цифры: -0,01. Замерла и горнолыжница, которой эти цифры принадлежат. Они означали, что Файт, Вайратер и Гут коллективно съехали на строчку вниз, освобождая верхнюю ступень олимпийского подиума странной девушке.

Кто это сделала?

Странная девушка – это Эстер Ледецка. Просто википедийные факты: двукратная чемпионка мира и обладательница трех глобусов Кубка Мира в сноуборде выигрывает Олимпиаду в горных лыжах.

Этот абсурд можно украсить броскими биографическими фактами: мама – фигуристка, папа – поп-звезда, дед хоккеист-олимпиец Ян Клапач, дернувший в составе злой чехословацкой сборной на ЧМ-1972 советскую Красную машину.

В момент, когда Ледецка получала золото, у каждой из соперниц включился в голове калькулятор, быстро разложивший эту победу на часы тренировок, соревнований, тестов, промо, переездов, но поделенных надвое: лыжи и сноуборд. И у конкуренток рождается вопрос: «А я [Вонн, Гут, Вайратер, Ткаченко] тогда чем занимаюсь?» И если ответить на вопрос совсем честно, то получается, что ты – всегда недотренирован и недомотивирован, чтобы тянуть такие нагрузки, какие тянет Ледецка.

Как она это сделала?

Есть данность: на формирование сложного двигательного навыка требуется 10 000 часов. Если раскидать по четыре часа в день, получается семь лет. Ледецка приняла решение о походе в горные лыжи в 2015-м. В феврале 2016-го она уже заехала топ-30 на сложнейшей трассе Кандахар на этапе КМ в Гармише. Еще через два года – вершина олимпийского подиума. Получается, на спортивный Эверест Эстер забежала за три года.

Эстер ЛедецкиGetty Images

А теперь представляем разницу сноуборда и горных лыж с точки зрения координационных моделей. Столько же общего, что у кислого с зеленым. И еще представим разницу между тренировочными ресурсами большой команды (ну, скажем, сборной России) и одной маленькой чешской девочки. И чем тогда занимаются горнолыжники большой команды, колотящиеся в дверь топ-30 КМ десятилетиями?

Как возможно 22-летней девочке заниматься двумя совершенно разными видами спорта и параллельно выдавать высочайший результат в обоих?

Ответ кроется не в области очевидного. Он находится в персональном мировоззрении атлета: «Как я думаю» и «Что я делаю».

Как я думаю: «Я просто проталкиваю свои мечты. У меня так с детства повелось».

Что я делаю: Эстер Ледецка – мультиспортсмен. По дороге к большому спорту она прошла через фигурное катание, хоккей, виндсерфинг, волейбол и прочие активности. Поэтому на вопросы о том, как она сводит разные двигательные рисунки, она всегда отвечает тарабарщиной для журналистского уха, но сверхценной информацией для профессионала-методиста: «Я сравниваю разные виды спорта. Я еду на лыжах, как на доске, а на доске, как на лыжах. Я просто провожу время в спорте на максимуме».

Эстер ЛедецкиGetty Images

Переводя на функциональный язык, Ледецка перепробовала уйму разных моделей и научилась тотально фокусироваться на движении. Это то, что в психологии называется «потоковым состоянием»: оно позволяет выполнять работу без мыслей, эмоций, автоматично и качественно. А мысли и эмоции – это основной кошмар соревнующегося атлета, оттягивающий фокус от выступления, мешающий выполнить спуск (бросок, прыжок, что угодно) на соревновании так, как ты умеешь на тренировке. И мешающий выполнять тренировочные нагрузки в том объеме, которые требуются для побед на элитном уровне. Заметьте разницу: «Я делаю, и мне плевать, что об этом скажут» и «Я делаю и боюсь, что не соответствую стандартам».

Мораль

У этой волшебной сказки есть ценнейший урок. Если ты не выигрываешь то, что хочешь выиграть, найди место своей блокировки. Оно – в одной из трех причин:

Я следую слишком жестким правилам (лыжи – это лыжи, а борд – это борд; где Вонн, а где я; каждый сверчок знай свой шесток);

Я слишком боюсь ошибиться;

Я не отдаю своему делу/мечте столько, сколько они требуют.

Этот троичный барьер разделяет атлетов на отличных и исключительных (Хиршера, Шифрин, Федерера, Ледецку), много лет калибрующих себя по одинаковой схеме: я делаю то, что хочу.

Космический талант превращается во вполне земного работягу, и примерить этот образ на себя может каждый атлет. Другой разговор – захочет ли?

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