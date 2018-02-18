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Марсель Хиршер взял второе золото Игр
Австриец стал лучшим в гигантском слаломе.
Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер победил в соревнованиях по гигантскому слалому на Олимпиаде в Пхёнчхане. Чемпион по итогам двух попыток показал результат 2.18,04.
Серебро с отставанием в 1,27 секунды завоевал Хенрик Кристофферсен из Норвегии, бронзу – француз Алексис Пинтуро (+1,31).
Единственный представитель России Иван Кузнецов не финишировал.
- Хиршер стал двукратным олимпийским чемпионом.
- Ранее на Играх в Пхёнчхане он выиграл соревнования в комбинации.
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