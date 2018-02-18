ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Getty Images

Марсель Хиршер взял второе золото Игр

Хиршер взял второе золото Игр
Eurosport

1 час назад

Австриец стал лучшим в гигантском слаломе.

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер победил в соревнованиях по гигантскому слалому на Олимпиаде в Пхёнчхане. Чемпион по итогам двух попыток показал результат 2.18,04.

Серебро с отставанием в 1,27 секунды завоевал Хенрик Кристофферсен из Норвегии, бронзу – француз Алексис Пинтуро (+1,31).

Единственный представитель России Иван Кузнецов не финишировал.

  • Хиршер стал двукратным олимпийским чемпионом.
  • Ранее на Играх в Пхёнчхане он выиграл соревнования в комбинации.

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