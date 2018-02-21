Getty Images
София Годжия выиграла золото в скоростном спуске на Олимпиаде-2018, Линдси Вонн – третья
Серебро взяла Рагнхильд Мовинкель из Норвегии.
Итальянка София Годжия завоевала золото Пхёнчхана-2018 в скоростном спуске. Спортсменка финишировала за время 1:39,22 минуты.
Второе место заняла норвежка Рагнхильд Мовинкель (1:39,31), бронза у представительницы США Линдси Вонн (1:39,69).
Спортсмены из России не участвовали в этом виде программы.
София ГоджияGetty Images
- Годжия выиграла бронзу на чемпионате мира 2017 года в гигантском слаломе, и дважды победила на этапах Кубка мира.
- Золотая медаль Годжии – третья для Италии.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте