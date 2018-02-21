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София Годжия выиграла золото в скоростном спуске на Олимпиаде-2018, Линдси Вонн – третья

Годжия выиграла золото в скоростном спуске, Вонн – третья
Eurosport

59 мин. назад

Серебро взяла Рагнхильд Мовинкель из Норвегии.

Итальянка София Годжия завоевала золото Пхёнчхана-2018 в скоростном спуске. Спортсменка финишировала за время 1:39,22 минуты.

Второе место заняла норвежка Рагнхильд Мовинкель (1:39,31), бронза у представительницы США Линдси Вонн (1:39,69).

Спортсмены из России не участвовали в этом виде программы.

София Годжия

София ГоджияGetty Images

  • Годжия выиграла бронзу на чемпионате мира 2017 года в гигантском слаломе, и дважды победила на этапах Кубка мира.
  • Золотая медаль Годжии – третья для Италии.

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