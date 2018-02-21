Линдси Вонн страдала без Олимпиады 8 лет. И выиграла медаль в Южной Корее, где воевал ее дед

Линдси Вонн добилась очередного уникального достижения: американка стала самой возрастной призеркой Олимпийский игр в истории горнолыжного спорта. 33-летняя спортсменка взяла бронзу Пхёнчхана в скоростном спуске, подтвердила, что вряд ли поучаствует в Играх-2022 и не сдержала слез – дорога к подиуму была слишком тяжелой, а медаль очень важной.

Линдси ВоннGetty Images

Первый скоростной спуск сезона в канадском Лейк-Луисе закончился для Вонн падением на скорости 103 км/ч. После аварии колено разбухло, но лыжница продолжила соревнования через боль. 12-е место на следующий день и еще один вылет с трассы в супергиганте – уверенность пошатнулась, появилась боязнь снова пропустить Олимпиаду. Растерянная Линдси взяла телефон и набрала отцу: «Пап, сможешь приехать?»

Алан Килдоу выигрывал юниорские чемпионаты США и мечтал об Олимпийских играх, но отошел от спорта в 18 из-за серьезной травмы колена. Парень отучился на адвоката, женился и нашел новый смысл жизни, когда стал отцом. Алан хотел, чтобы дети воплотили в жизнь то, что не смог он – Линдси спускалась со склонов под присмотром папы еще до того, как научилась адекватно строить предложения.

Поначалу детский тренер в шутку называл ее черепахой, но уже к 10 годам маленькая Линдси уделывала на снегу парней. Килдоу чувствовал огромный потенциал дочери и разработал многолетнюю программу подготовки к Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Ради этого семья продала дом в Миннеаполисе и переехала на 1600 километров западнее в курортный городок Вейл. Линдси чувствовала ответственность: «Наша жизнь полностью изменилась, все ради меня. Тогда я поняла, что обязана добиться успеха. Другие варианты просто не рассматривались».

План сработал. На Играх 17-летняя девчонка заняла шестое место в комбинации – никто из американок не финишировал выше. Счастье отца длилось недолго: после Игр выяснилось, что доча влюбилась в Томаса Вонна из мужской горнолыжной сборной. Килдоу не хотел, чтобы его девочка таскалась с 26-летним мужиком, но пару это не сломило. В 2007-м Линдси вышла замуж за Томаса. Алана на свадьбу даже не пригласили.

В годы брака Вонн вышла на топовый уровень: три года была лидером общего зачета Кубка мира, завоевала золото и бронзу в Ванкувере. «Примерно шесть лет, когда я как раз была на пике, мы вообще не общались с папой. И это печально», – Линдси опомнилась только когда участились ссоры с мужем. Бракоразводный процесс начался в 2011-м. «Алан – адвокат и прошел через развод с мамой. Мне была нужна помощь, поэтому я позвонила ему. Первый разговор получился сложным, но папа извинился», – больше отец и дочь не ругались.

Их отношения стали еще крепче в прошлом ноябре – общее горе сплотило семью. Дед Линдси Дон Килдоу не дожил до 88-го дня рождения всего 10 дней, и это чуть не вогнало Вонн в серьезную депрессию: «Если бы не мой дедушка, я бы не встала на лыжи. Именно он научил папу кататься. Из-за него семья помешана на лыжах».

Линдси мечтала взять Дона на Игры в Пхёнчхан: в тех краях он отслужил два года. Во время Корейской войны Килдоу-старший не только строил дороги, но и регулярно попадал под обстрелы. «Надеюсь, он будет гордиться мной», – не медали, а достойное выступление в память о дедушке стало главной олимпийской целью Вонн.

На этой Олимпиаде у Линдси не было соперниц, она боролась только сама с собой. Падение на Играх в Турине, пролет мимо Сочи из-за травмы, перелом руки в 2016-м и куча других повреждений – к 33 годам в профайле лучшей горнолыжницы в истории (81 победа на этапах Кубка мира) слишком много грустных моментов. Но она опять справилась.

«Я очень хотела выиграть и посвятить победу дедушке, но, думаю, он все равно гордится мной. А я горжусь этой медалью», – говоря это, Линдси с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Успокоившись, Вонн добралась до твиттера и дала понять миллиону фолловеров, что жизнь продолжается: «Выиграла бронзу, которая ощущается как золото. А еще я теперь самая старая призерка Олимпиады в горных лыжах. Круто!»

Другие тексты Ильи Яшинина:

«В нашем спорте нет фаворитов». Фристайлист, который завоевал для Украины первое золото в Пхёнчхане

43-летний мексиканец финишировал последним, но сорвал овации. 2 года назад он впервые встал на лыжи

Самый спортивный инстаграм