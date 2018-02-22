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Андре Мюрер завоевал олимпийское золото Пхёнчхана в слаломе
Александр Хорошилов стал 17-м.
Шведский горнолыжник Андре Мюрер стал триумфатором соревнований в слаломе на Олимпийских играх-2018. Результат шведа – 1 минута 38,99 секунды.
Второе место занял швейцарец Рамон Ценхойзерн (+0,34 секунды), третье – австриец Михаэль Матт (+0,67).
Россиянин Александр Хорошилов показал 17-й результат (+1,74), его соотечественник Иван Кузнецов не завершил первую попытку.
- Медаль Олимпиады-2018 стала для Мюрера второй в карьере. В 2010 году он завоевал в слаломе бронзу.
- Швеция завоевала пятое золото в Пхёнчхане.
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