ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

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Андре Мюрер завоевал олимпийское золото Пхёнчхана в слаломе

Мюрер завоевал олимпийское золото в слаломе
Eurosport

53 мин. назад

Александр Хорошилов стал 17-м.

Шведский горнолыжник Андре Мюрер стал триумфатором соревнований в слаломе на Олимпийских играх-2018. Результат шведа – 1 минута 38,99 секунды.

Второе место занял швейцарец Рамон Ценхойзерн (+0,34 секунды), третье – австриец Михаэль Матт (+0,67).

Россиянин Александр Хорошилов показал 17-й результат (+1,74), его соотечественник Иван Кузнецов не завершил первую попытку.

  • Медаль Олимпиады-2018 стала для Мюрера второй в карьере. В 2010 году он завоевал в слаломе бронзу.
  • Швеция завоевала пятое золото в Пхёнчхане.

Фейсбук очень приятен и спортивен

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