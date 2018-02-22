ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

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Мишель Гизин стала чемпионкой ОИ в комбинации, Линдси Вонн не закончила соревнования в Пхёнчхане

Гизин стала чемпионкой в комбинации, Вонн не закончила соревнования
Eurosport

21 мин. назад

У Швейцарии третья золотая медаль.

Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин завоевала золото Олимпийских игр-2018 в комбинации. Результат Гизин – 2 минуты 20,90 секунды.

Серебро завоевала Микаэла Шиффрин из США (+00,97), третьей стала еще одна швейцарка Венди Холденер (+01,44).

  • Шедшая лидером после скоростного спуска Линдси Вонн не закончила слалом. Скорее всего, это была последняя гонка в карьере американки.
  • Мишель – младшая сестра олимпийской чемпионки Сочи-2014 в скоростном спуске Доминики Гизин.

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