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Мишель Гизин стала чемпионкой ОИ в комбинации, Линдси Вонн не закончила соревнования в Пхёнчхане
У Швейцарии третья золотая медаль.
Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин завоевала золото Олимпийских игр-2018 в комбинации. Результат Гизин – 2 минуты 20,90 секунды.
Серебро завоевала Микаэла Шиффрин из США (+00,97), третьей стала еще одна швейцарка Венди Холденер (+01,44).
- Шедшая лидером после скоростного спуска Линдси Вонн не закончила слалом. Скорее всего, это была последняя гонка в карьере американки.
- Мишель – младшая сестра олимпийской чемпионки Сочи-2014 в скоростном спуске Доминики Гизин.
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