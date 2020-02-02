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Бриньоне победила в супергиганте на этапе Кубка мира в Сочи
Итальянка занимает второе место общего зачета.
В Сочи завершился этап Кубка мира по горнолыжному спорту.
Соревнования в супергигантском слаломе выиграла итальянская спортсменка Федерика Бриньоне – она проехала дистанцию за 1 минуту 25,33 секунды, второе время показала ее соотечественница София Годжа (отставание 0,20 секунды), третье – швейцарская горнолыжница Йоана Хэлен (+0,34). Россиянка Юлия Плешкова показала 31-й результат (+6,12), а еще одна российская спортсменка – Александра Прокопьева – сошла с дистанции.
1 февраля на курорте «Роза Хутор» должны были пройти соревнования в скоростном спуске, но из-за обильного снегопада трассу не удалось подготовить.
- Лидер общего зачета Кубка мира американка Микаэла Шиффрин взяла паузу на российский этап. Бриньоне идет на втором месте.
- Следующий этап КМ пройдет в Германии 6-9 февраля.
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