В Сочи завершился этап Кубка мира по горнолыжному спорту.

Соревнования в супергигантском слаломе выиграла итальянская спортсменка Федерика Бриньоне – она проехала дистанцию за 1 минуту 25,33 секунды, второе время показала ее соотечественница София Годжа (отставание 0,20 секунды), третье – швейцарская горнолыжница Йоана Хэлен (+0,34). Россиянка Юлия Плешкова показала 31-й результат (+6,12), а еще одна российская спортсменка – Александра Прокопьева – сошла с дистанции.

Видео - Бриньоне идеально преодолела дистанцию в Сочи и закрепилась на втором месте в общем зачете 01:53

1 февраля на курорте «Роза Хутор» должны были пройти соревнования в скоростном спуске, но из-за обильного снегопада трассу не удалось подготовить.

Лидер общего зачета Кубка мира американка Микаэла Шиффрин взяла паузу на российский этап. Бриньоне идет на втором месте.

Следующий этап КМ пройдет в Германии 6-9 февраля.

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