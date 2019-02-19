Этап Кубка мира по горным лыжам пройдет не в горах, а в Стокгольме. Как это возможно?

Очередной этап Кубка мира по горнолыжному спорту проходит в Стокгольме – городе, который только привыкает к проведению подобных ивентов. Даже из названия данного вида спорта (горнолыжный) следует, что соревнования по нему традиционно проходят в горах. Однако современные условия позволяют горнолыжникам сражаться друг с другом даже в пределах городской местности.

«Мне кажется, проводить такие ивенты в городах, подобных Стокгольму и других мировым столицам, – это великолепно. Обычно соревнования по горным лыжам проводятся высоко в горах, но мы хотим, чтобы наш спорт был привлекателен для фанатов из больших городов», – говорит чемпион мира 1996 и 1997 гг. в супергигантском слаломе Атле Скаардал.

Горнолыжные соревнования в СтокгольмеGetty Images

Стокгольмские соревнования в параллельном слаломе пройдут в местечке, которое называется «Хаммарбюбакен». Это горнолыжный курорт, расположенный менее чем в десяти минутах езды от центра Стокгольма. «Хаммарбюбакен» возвышается на 100 метров над соседними улицами и стоит на искусственном снежном холме; для поддержания холма в необходимом агрегатном состоянии требуется холодная, даже студеная погода – а значит, покататься на лыжах в летнее время не получится при всем желании.

В «Хаммарбюбакен» ходят обычные жители Стокгольма: за полный день, проведенный в компании снега, лыжных палок и крутых поворотов, нужно отдать 225 шведских крон (примерно 1600 рублей). Четыре трассы «Хаммарбюбакена» оборудованы лифтом, который поднимает наверх спустившихся лыжников. А для новичков предусмотрены плавные спуски на ленточных транспортерах и специальные курсы, где их обучают азам горнолыжного мастерства.

В общем зачете Кубка мира у мужчин лидирует австриец Марсель Хиршер, у женщин – американка Микаэла Шиффрин.

Следующий после Стокгольма этап КМ пройдет в Банско (Болгария).

Двухметровый швейцарец зажигает в параллельном слаломе и уже стал мемом. Он ярче даже Хиршера

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