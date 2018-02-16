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На «Розе Хутор» сосна рухнула на лыжницу

На «Розе Хутор» сосна рухнула на лыжницу
Eurosport

1 час назад

У пострадавшей переломы рук и ног.

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На горнолыжном курорте «Роза Хутор» на одну из лыжниц упала 20-метровая сосна. Видео происшествия опубликовал L!FE.

Несколько человек бросились помогать девушке и пытались достать ее из-под тяжелых веток. В итоге пострадавшую госпитализировали с переломами рук и ног.

  • А на ОИ в Пхёнчхане недавно попал в больницу российский горнолыжник Павел Трихичев.
  • «Роза Хутор» горнолыжный курорт в посёлке Эстосадок города Сочи, крупнейший курорт России.

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