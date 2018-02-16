Other Agency
На «Розе Хутор» сосна рухнула на лыжницу
У пострадавшей переломы рук и ног.
На горнолыжном курорте «Роза Хутор» на одну из лыжниц упала 20-метровая сосна. Видео происшествия опубликовал L!FE.
Несколько человек бросились помогать девушке и пытались достать ее из-под тяжелых веток. В итоге пострадавшую госпитализировали с переломами рук и ног.
- А на ОИ в Пхёнчхане недавно попал в больницу российский горнолыжник Павел Трихичев.
- «Роза Хутор» горнолыжный курорт в посёлке Эстосадок города Сочи, крупнейший курорт России.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте