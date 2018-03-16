Eurosport
На горнолыжном курорте в Грузии сломался подъемник, и люди на огромной скорости полетели вниз
Жесть.
На горнолыжном курорте в грузинском Гудаури произошла поломка подъемника. Предусмотрительные люди спрыгнули с кресел до того, как подъезжали к концу спуска. Остальным повезло меньше.
На кадрах видно, что кабинки едут в обратном направлении. Люди либо выпрыгивали из них, либо врезались в завал из сломанных подъемников и вылетали оттуда. У многих выявлены сильные ушибы и переломы.
- Горнолыжный курорт Гудаури открыт в 1988 году.
- В феврале 2018 года на курорте «Розе Хутор» сосна рухнула на лыжницу. Пострадавшую госпитализировали с переломами рук и ног.
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