На горнолыжном курорте в Грузии сломался подъемник, и люди на огромной скорости полетели вниз

На горнолыжном курорте в грузинском Гудаури произошла поломка подъемника. Предусмотрительные люди спрыгнули с кресел до того, как подъезжали к концу спуска. Остальным повезло меньше.

На кадрах видно, что кабинки едут в обратном направлении. Люди либо выпрыгивали из них, либо врезались в завал из сломанных подъемников и вылетали оттуда. У многих выявлены сильные ушибы и переломы.

Горнолыжный курорт Гудаури открыт в 1988 году.

В феврале 2018 года на курорте «Розе Хутор» сосна рухнула на лыжницу. Пострадавшую госпитализировали с переломами рук и ног.

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