Линдси Вонн – о травме колена: «Возможно, я не завершу карьеру так, как хотела бы»

Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала в соцсетях о том, что из-за серьезного повреждения ноги она может закончить сезон и карьеру досрочно.

«После большого количества времени, потраченного на терапию и размышления, мы пришли к выводам по поводу моего колена. Мы нашли причину, из-за которой я испытывала дикие боли, а мышцы отказывались работать – повреждение малоберцового нерва. Трудно знать точно, но, скорее всего, это произошло во время финального прыжка на тренировочном заезде в Кортине. После этого мне с каждым днем становилось все хуже, нога болела, а к воскресенью мышцы на ней полностью ослабели. Теперь мы знаем о проблеме – осталось ее решить. Пока решения нет, и завтра я не смогу участвовать в тренировочном скоростном спуске. Но я все еще надеюсь на то, что мы справимся с этим. Каждый день я делаю все возможное – и посмотрим, что из этого выйдет.

Знаю, что, возможно, не завершу карьеру так, как хотела бы. Но если подвернется хотя бы крошечный шанс, я за него ухвачусь. Спасибо за поддержку, вы даете мне силы идти вперед», – написала Вонн в инстаграме.

Вонн принадлежит рекорд по победам на Кубках мира среди женщин – 82.

Спортсменка брала золото на ОИ в Ванкувере, две бронзы на Играх-2010 и 2018. Она двукратная чемпионка мира и четырехкратный победитель общего зачета Кубка мира.

Ранее горнолыжница сказала, что планирует завершить карьеру в конце сезона-2018/19.

Линдси Вонн страдала без Олимпиады 8 лет. И выиграла медаль в Южной Корее, где воевал ее дед

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