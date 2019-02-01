«Мое тело кричит, чтобы я остановилась, и я его послушаюсь». Линдси Вонн завершит карьеру после ЧМ

34-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн объявила, что завершит карьеру после предстоящего чемпионата мира в Швеции.

«Последние две недели были одними из самых изматывающих в моей жизни. Во мне идет борьба между сигналами, исходящими от тела, с тем, во что верят разум и сердце. К несчастью, реальность такова, что мое сознание и мое тело не находятся на одном уровне. После долгих бессонных ночей я решила, что не могу продолжать выступления. Финал моей карьеры наступит после чемпионата мира по даунхиллу в шведском Оре – там будут последние заезды.

За последние несколько лет у меня было больше травм и операций, чем я готова поверить. Я всегда разрушала рамки в горнолыжном спорте, и это позволяло мне как достигать невероятного успеха, так и болезненно падать. Я никогда не хотела, чтобы моя карьеры была историей травм, и поэтому я решила никому не говорить, что перенесла операцию прошлой весной. Я продолжала участвовать в гонках, потому что хотела выиграть медаль на Играх для моего покойного дедушки.

Несмотря на терапию и тренировки, я не могу соревноваться так, как прежде. Мое тело сломано и не подлежит восстановлению, и это не позволяет мне провести последний сезон так, как я мечтала. Мое тело кричит, чтобы я остановилась, и я его послушаюсь. Честно говоря, уход на пенсию меня не расстраивает. Я оглядываюсь назад на 82 победы на Кубке мира, 3 олимпийских медали, 7 медалей на чемпионате мира и могу сказать, что я достигла того, чего не делала ни одна другая женщина в истории, и именно этим я буду гордиться всегда! Поэтому, пожалуйста, позвольте моей истории быть о возвращениях, победах и даже травмах, но не рассказывайте мою историю как одну из историй неудач или недостигнутых целей. Я всегда говорю: «Никогда не сдавайся!»

Итак, всем детям, моим фанатам, которые прислали мне сообщения о том, что я должна продолжать… Мне нужно сказать, что я не сдамся! Я только начинаю новую главу. Не теряйте веру в свои мечты, продолжайте бороться за то, что вы любите, и если вы всегда отдаете все, что у вас есть, вы будете счастливы, независимо от результата. Спасибо за замечательные годы, за то, что поддержали меня, несмотря на все трудности, и за то, что сделали мою работу такой веселой. Не могу дождаться, когда увижу некоторых из вас на финише в Аре, где я в последний раз отдам всю себя», – написала Линдси в фейсбуке.

Линдси 34 года.

Она является рекордсменкой по подиумам и попаданиям в топ-10, а еще по победам на этапах в супергиганте и скоростном спуске в Кубке мира как среди женщин, так и мужчин.

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