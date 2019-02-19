Рамон Ценхойзерн и Микаэла Шиффрин взяли по золоту на Кубке мира в параллельном слаломе

Американка Микаэла Шиффрин и швейцарец Рамон Ценхойзерн завоевали золотые медали в параллельном слаломе на этапе Кубка Мира в Стокгольме.

Микаэла установила рекорд по победам на этапах КМ в пределах одного сезона: теперь их у 23-летней спортсменки 14. Второе место на подиуме заняла немка Кристина Гайгер, замкнула тройку лидеров Анна Свенн-Ларссон.

4. Фрида Хансдоттер (Швеция)

5. Катарина Труппе (Австрия)

6. Лоранс Сен-Жермен (Канада)

7. Венди Холденер (Швейцария)

8. Петра Влхова (Словакия)

Микаэла ШиффринGetty Images

Первый результат среди мужчин показал Рамон Ценхойзерн. Второй у шведа Андре Мирера, третью строчку занял австриец Марко Шварц.

4. Даниэль Юле (Швейцария)

5. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия)

6. Манфред Мелльг (Италия)

7. Алексис Пинтуро (Франция)

8. Марсель Хиршер (Австрия)

Микаэла – двукратная чемпионка ОИ и пятикратная победительница ЧМ.

Рамон – чемпион Игр-2018 и чемпион мира-2019 в командном первенстве.

Двухметровый швейцарец зажигает в параллельном слаломе и уже стал мемом. Он ярче даже Хиршера

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