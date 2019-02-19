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Рамон Ценхойзерн и Микаэла Шиффрин взяли по золоту на Кубке мира в параллельном слаломе

Ценхойзерн и Шиффрин взяли по золоту на Кубке мира в параллельном слаломе
Eurosport

6 мин. назад

А американка победила с рекордом.

Американка Микаэла Шиффрин и швейцарец Рамон Ценхойзерн завоевали золотые медали в параллельном слаломе на этапе Кубка Мира в Стокгольме.

Микаэла установила рекорд по победам на этапах КМ в пределах одного сезона: теперь их у 23-летней спортсменки 14. Второе место на подиуме заняла немка Кристина Гайгер, замкнула тройку лидеров Анна Свенн-Ларссон.

4. Фрида Хансдоттер (Швеция)

5. Катарина Труппе (Австрия)

6. Лоранс Сен-Жермен (Канада)

7. Венди Холденер (Швейцария)

8. Петра Влхова (Словакия)

Микаэла Шиффрин

Микаэла ШиффринGetty Images

Первый результат среди мужчин показал Рамон Ценхойзерн. Второй у шведа Андре Мирера, третью строчку занял австриец Марко Шварц.

4. Даниэль Юле (Швейцария)

5. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия)

6. Манфред Мелльг (Италия)

7. Алексис Пинтуро (Франция)

8. Марсель Хиршер (Австрия)

  • Микаэла – двукратная чемпионка ОИ и пятикратная победительница ЧМ.
  • Рамон – чемпион Игр-2018 и чемпион мира-2019 в командном первенстве.

Двухметровый швейцарец зажигает в параллельном слаломе и уже стал мемом. Он ярче даже Хиршера

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