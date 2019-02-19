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Рамон Ценхойзерн и Микаэла Шиффрин взяли по золоту на Кубке мира в параллельном слаломе
А американка победила с рекордом.
Американка Микаэла Шиффрин и швейцарец Рамон Ценхойзерн завоевали золотые медали в параллельном слаломе на этапе Кубка Мира в Стокгольме.
Микаэла установила рекорд по победам на этапах КМ в пределах одного сезона: теперь их у 23-летней спортсменки 14. Второе место на подиуме заняла немка Кристина Гайгер, замкнула тройку лидеров Анна Свенн-Ларссон.
4. Фрида Хансдоттер (Швеция)
5. Катарина Труппе (Австрия)
6. Лоранс Сен-Жермен (Канада)
7. Венди Холденер (Швейцария)
8. Петра Влхова (Словакия)
Микаэла ШиффринGetty Images
Первый результат среди мужчин показал Рамон Ценхойзерн. Второй у шведа Андре Мирера, третью строчку занял австриец Марко Шварц.
4. Даниэль Юле (Швейцария)
5. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия)
6. Манфред Мелльг (Италия)
7. Алексис Пинтуро (Франция)
8. Марсель Хиршер (Австрия)
- Микаэла – двукратная чемпионка ОИ и пятикратная победительница ЧМ.
- Рамон – чемпион Игр-2018 и чемпион мира-2019 в командном первенстве.
Двухметровый швейцарец зажигает в параллельном слаломе и уже стал мемом. Он ярче даже Хиршера