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Двукратный олимпийский чемпион Хиршер завершил карьеру в 30 лет

Двукратный олимпийский чемпион Хиршер завершил карьеру в 30 лет
Eurosport

42 мин. назад

Более чем достойная карьера.

30-летний австрийский горнолыжник Марсель Хиршер на специально созванной конференции объявил о завершении карьеры.

«Есть несколько причин, почему принял такое решение. Я и раньше о нем неоднократно задумывался, но оно созрело только сейчас. И я чувствую себя здорово. Сейчас как будто груз упал с плеч, когда объявил об этом», – цитирует Хиршера Expressen.

  • Хиршер – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира.
  • Также он восемь раз выигрывал общий зачет Кубка мира.
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