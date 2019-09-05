30-летний австрийский горнолыжник Марсель Хиршер на специально созванной конференции объявил о завершении карьеры.

«Есть несколько причин, почему принял такое решение. Я и раньше о нем неоднократно задумывался, но оно созрело только сейчас. И я чувствую себя здорово. Сейчас как будто груз упал с плеч, когда объявил об этом», – цитирует Хиршера Expressen.

Хиршер – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира.

Также он восемь раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

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