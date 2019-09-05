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Двукратный олимпийский чемпион Хиршер завершил карьеру в 30 лет
Более чем достойная карьера.
30-летний австрийский горнолыжник Марсель Хиршер на специально созванной конференции объявил о завершении карьеры.
«Есть несколько причин, почему принял такое решение. Я и раньше о нем неоднократно задумывался, но оно созрело только сейчас. И я чувствую себя здорово. Сейчас как будто груз упал с плеч, когда объявил об этом», – цитирует Хиршера Expressen.
- Хиршер – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира.
- Также он восемь раз выигрывал общий зачет Кубка мира.
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