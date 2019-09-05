Горные лыжи больше никогда не будут прежними: сезон-2019/20 и все последующие пройдут без трех супертопов. Со спортивной карьерой попрощались профильный скоростник Аксель Лунд Свиндаль из Норвегии, звезда женской горнолыжки Линдси Вонн и специалист технических дисциплин Марсель Хиршер. Со Свиндалем и Вонн все ясно: 36-летнего гиганта и 34-летнюю диву замучили травмы, и они давно объявили чемпионат мира 2019 года финальной точкой. Зато Хиршер был на коне – от 30-летнего австрийца ожидали продолжения мирового господства. Тем более что весной он собирался соревноваться дальше.

В конце лета Марсель пригласил журналистов на пресс-конференцию, запланированную на 4 сентября. Как правило, звезды спорта экстренно созывают медиа в двух случаях: допинг и завершение карьеры. Но горные лыжи – довольно чистый вид, а перед глазами встал прошлогодний алгоритм от Петтера Нуртуга: пресс-конференция – уход из спорта. Грустные подозрения подкрепило инсайдом издание Kronen Zeitung: австрийцы написали, что Хиршер вот-вот объявит об уходе на спортивную пенсию.

4 сентября в 21:15 Марсель появился в помпезном затемненном конференц-зале под стать горнолыжному королю. На возвышении были выставлены завоеванные им хрустальные глобусы. Журналисты с трепетом считали до брифинга дни и часы, но в глубине души каждый надеялся, что Хиршер придумал другую тему. Но он оказался предсказуем.

«Я ухожу, и есть много факторов, которые лежат в основе этого решения. Во-первых, возможность выходить на улицу и быть никем. Это то, чего мне иногда очень не хватает», – сказал австриец в прямом эфире. Еще одна причина – семья: недавно у Марселя и его девушки Лауры родился сын.

Марсель Хиршер на пресс-конференцииGetty Images

Хиршер выиграл 68 гонок на Кубке мира: больше только у Ингемара Стенмарка (86) и Линдси Вонн (82). Марсель раз за разом выкашивал общий зачет, заявляясь только на технические дисциплины и изредка комбинацию, и его сравнивали с биатлонистом Мартеном Фуркадом – тот тоже не давал соперникам подержаться за хрусталь. Но после олимпийского сезона Фуркад пропустил вперед Йоханнеса Бё и Александра Логинова, а Хиршер невозмутимо взял восьмой «Большой хрустальный глобус» подряд.

Это абсолютный рекорд – никто из горнолыжников не держался на кубковой вершине так долго. Дерзкий 22-летний австриец громко заявил о себе в сезоне-2011/12 и лишил Свиндаля возможности выиграть общий зачет в третий раз, а Хьетиль Янсруд и вовсе постоянно облизывался снизу, дважды заехав на вторую ступень. Хиршер совершил революцию и доказал, что «Большой хрустальный глобус» может брать слаломист, не имеющий ни очка в зачете скоростных дисциплин.

Норвежцы били по австрийцу Хенриком Кристофферсеном, который отбирал у Хиршера баллы на очных трассах слалома, но Хенрик проходил в молодых и перспективных до 25 лет и только один раз увел у Марселя малый глобус. Австриец доминировал и унижал, хотя ни разу не бил ниже пояса, как Нуртуг, и никогда не позволял себе спорных методов давления, как Фуркад. Он находил уважительные слова для каждого соперника, но все автоматически проигрывали, как только он выходил на склон и появлялся в стартовом створе.

«Марсель, поздравляю с великолепной карьерой! Король, величайший! Я надеялся, что мы еще не раз посоревнуемся на склоне, но твое решение понятно после того, как мы провели некоторое время вместе. Бороться с тобой, быть твоим соперником и стать кем-то вроде друга – это большая честь для меня. Наслаждайся отдыхом вместе с сыном, женой и семьей. Надеюсь, скоро увидимся!» – высказался Кристофферсен, главный конкурент Хиршера в последние несколько сезонов.

«Я видел величайшие моменты в твоем исполнении и с гордостью говорю, что был твоим соперником. Для меня ты лучший горнолыжник всех времен, и я уверен, что любой, кто когда-либо с тобой соревновался, согласился бы на 100 процентов. Поздравляю! До встречи в нашей пенсионной жизни», – написал Свиндаль.

«Это спортсмен, благодаря которому я нашла вдохновение на всю карьеру. Он вывел наш вид спорта на совершенно другие высоты, вдохновил поколения спортсменов бороться и каждый раз показывать абсолютный максимум. Это спортсмен, который всегда относится ко всем с уважением. Спасибо за невероятные моменты в этом спорте, Марсель. Желаю тебе самого наилучшего в будущем», – выдала большой спич американка Микаэла Шиффрин, подобно Хиршеру выкашивающая всех у женщин.

Хиршер был отличным кубковым бойцом, но с главными стартами испытывал затруднения. В это трудно поверить, видя статистику: семь золотых медалей на четырех чемпионатах мира – отличный показатель, но только не для Марселя. Он явно не добрал в некоторых индивидуальных дисциплинах и мог увозить как минимум в полтора раза больше золота.

Марсель ХиршерGetty Images

Олимпийские игры – отдельная головная боль для австрийца. Он приехал в Сочи-2014 абсолютным суперфаворитом, но зацепил всего одно слаломное серебро, уступив товарищу по команде Марио Матту, для которого та Олимпиада была возможностью красиво закончить карьеру. В гигантском слаломе Хиршер остановился на самом обидном четвертом месте.

Марсель закрыл олимпийский гештальт через четыре года в Пхёнчхане: уверенно взял комбинацию и слалом-гигант. С дистанции специального слалома он сошел во второй попытке, лидируя в первой, и золото досталось шведу Андре Мюреру – это еще одна красивая история о высшей спортивной справедливости: Мюрер – фантастически невезучий горнолыжник.

Хиршер – горнолыжный волшебник. Его неудачные попытки можно пересчитать по пальцам, а каждая успешная – произведение искусства. Когда он скользил по заснеженным склонам, дыхание перехватывало: он всякий раз рисковал и шел на грани падения, а горящая зеленым графика показывала секундное преимущество.

Видео - Сокрушительный слалом Хиршера, который поставил золотую точку ЧМ-2019 02:19

Самый памятный пример магии от Марселя – суперкомбинация на ЧМ-2015 в Бивер-Крике. После скоростного спуска австриец заехал во вторую попытку 30-м – это последний допустимый для квалификации результат. Потом была слаломная часть гонки, и Хиршер, стартовав первым, сразу установил лучшее время. Его никто не обновил, а он забрал золото.

«Уровень мотивации снизился, и это стало поводом. Я соревновался без перерыва 12 лет и стал чувствовать, что годы пролетают слишком быстро. Я счастлив, что могу закончить без серьезных травм и повреждений. Теперь я поеду в горы, где займусь мотокроссом и другими хобби», – заключил Марсель на прощальной пресс-конференции.

Ему всего 30, и в течение ближайших лет он мог бы оставаться на вершине. Но время обязательно взяло бы свое, и никто не знает, насколько внезапно. Любителям горнолыжного спорта безумно жаль, что Хиршер больше не появится на культовых трассах Шладминга и Китцбюэля, Гармиша и Адельбодена. Но он захотел уйти здоровым и непобежденным, а не мучить себя, близких людей и фанатов многочисленными возвращениями после хронических травм, как Свиндаль и Вонн.

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