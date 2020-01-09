Итальянская горнолыжница Франческа Марсалья привлекает не только красотой, как большинство девушек из подборок Eurosport.ru, но также отличными спортивными результатами.

Девушка дебютировала на Кубке мира в 2008 году в 17 лет и только недавно добилась первого призового места. 7 декабря Франческа стала третьей в скоростном спуске на этапе в Лейк-Луизе и добавила это к скиллу привлекательности. Бежим изучать ее инстаграм – необычайно летний для горнолыжницы.

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