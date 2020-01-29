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Кинси Волански вернулась с плакатом «RIP Kobe». Она прервала этап КМ по горным лыжам

Кинси Волански вернулась с плакатом «RIP Kobe». Она прервала этап КМ по горным лыжам
Eurosport

37 мин. назад

Мы ждали ее камбэка!

Популярная инстаграм-модель Кинси Волански украсила чемпионат мира по горным лыжам в австрийском Шладминге.

Кинси появилась в объективе камер на финишной прямой с плакатом «Покойся с миром, Коби». Красок ситуации добавил купальник девушки, который она надела, несмотря на снег и холодную температуру.

Видео - Кинси Волански вернулась с плакатом «RIP Kobe». Она прервала этап КМ по горным лыжам

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  • 26 января в США на частном вертолете разбился легендарный баскетболист Коби Брайант. Вместе с ним погибли еще восемь человек, в том числе его дочь Джинна.
  • Кинси Волански завоевала популярность, выбежав на поле в финальном матче Лиги чемпионов-2018/19 между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Мама Здоровецкого выбежала в стиле Кинси. Ее инстаграм ничуть не уступает аккаунту девушки сына

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