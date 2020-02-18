Чемпиона СССР по горным лыжам и его беременную жену застрелили на глазах у сына

В Калининграде трагически погиб двукратный чемпион СССР по горнолыжному спорту Вадим Янголенко и его беременная жена Дарья Ефимова.

По информации НТВ, Вадима и Дарью застрелили на Центральном рынке Калининграда на глазах у 13-летнего сына, который не пострадал. Убийцей оказался 63-летний мужчина, который попытался покончить с собой на месте, но позже скончался в больнице. По информации источника, причиной трагедии стал давний конфликт.

«В 1985 году Вадим Янголенко вошел в историю Красноярского края, став первым чемпионом СССР среди красноярцев, ему было тогда всего 18 лет. Он выиграл соревнования в слаломе на склонах Чимбулака (Алма-Ата). Горнолыжным спортом занимался с 7 лет и неоднократно становился победителем и призером юношеских и Всесоюзных соревнований», – говорится на сайте федерации горнолыжного спорта России.

Люди устроили на рынке стихийный мемориал в память о погибших.

Янголенко был предпринимателем и работал на Центральном рынке Калининграда.

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