В сентябре 2019 года из спорта ушел Марсель Хиршер, и в горных лыжах наступило безвременье. Казалось бы, все должно быть наоборот – болельщики в любом виде спорта молятся на уход доминатора, после чего все трогается с мертвой точки, а соперничество между другими атлетами расцветает. В горнолыжке все сразу пошло как-то не так, хотя Хиршер выиграл общий зачет Кубка мира восемь раз подряд – больше, чем Мартен Фуркад в биатлоне.

Сезон-2019/20 – первый после ухода Хиршера – получился скомканным. Гонки отменялись из-за погоды (Европа страдала от аномальной нехватки снега), в марте из-за коронавируса поочередно сорвались Офтершванг, Оре, Краньска Гора и финал в Кортина Д’Ампеццо. Все три этапа были полностью слаломными – из-за этого специалисты технических дисциплин потеряли шансы побороться за тотал, и «Большой Хрустальный глобус» впервые за много лет достался скоростнику – норвежцу Александру Омодту Кильде.

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В последние годы главным соперником австрийца в борьбе за общий зачет был норвежец Хенрик Кристофферсен – он заскочил на подиум этапа Кубка мира в 17 лет, в том же сезоне взял олимпийскую медаль Сочи. Казалось, Хиршера с трона сместит именно слаломист Кристофферсен – его соотечественники, мощные спусковики Аксель Лунд Свиндаль и Хьетиль Янсруд, раз за разом терпели неудачу. После ухода Хиршера Кристофферсен закономерно взял малые глобусы в слаломе и гиганте – но побороться за общий зачет не дала коронавирусная отмена. В текущем сезоне Хенрик ни разу не побеждал – правда, его любимого специального слалома еще не было. Горнолыжный календарь – очень нелогичная штука.

Марсель Хиршер на пресс-конференции Фото: Getty Images

Остальные норвежцы не выглядят сокрушительно, как и сами австрийцы. Шведы после ухода на пенсию Андре Мюрера и Маттса Ульссона исчезли из топа горных лыж как вид – лучшим из наследников славных традиций Ингемара Стенмарка в общем зачете идет 27-летний Маттиас Рённгрен. Он 71-й с 23-м местом в параллельном гиганте. В обычном гиганте – две неквалификации во вторую попытку.

Горнолыжники на высшей ступени сменяются, национальные флаги тоже – казалось бы, это идеальный путь для развития вида спорта в отсутствии доминатора, но без Хиршера горные лыжи как будто потеряли процент мастерства, стабильности и спортивной красоты. Побеждают разные люди, но никто не делает это так безапелляционно, как делал он. На протяжении прошлого сезона все искали нового Марселя Хиршера и не находили: ни в Кристофферсене, ни в Алексисе Пинтуро, ни в других.

Хенрик Кристофферсен и Алексис Пинтуро Фото: Getty Images

В сезоне-2020/21 призрак Хиршера, кажется, показался – в лице талантливого 23-летнего швейцарца Марко Одерматта. Он идет вторым в общем зачете вслед за Пинтуро, у него три подиума в профильном гиганте – включая одну победу. Первое место Одерматт добыл в Санта Катерине и сделал это абсолютно впечатляюще. Он выиграл первую попытку и ждал своей очереди во второй, а соперники друг за другом ошибались: Мейяр, Кильде, Кавизель, Кристофферсен, Форд, Пинтуро, Нестволд-Хауген. Практически все попадали в красную зону – но только не Одерматт.

Швейцарец шел в зеленой зоне и увеличил изначальное преимущество. «Вау, в стиле Хиршера!» – подумалось мгновенно. «Красавец, в стиле Марселя Хиршера!» – отреагировал через пару секунд комментатор Eurosport.ru Владимир Андреев. Не показалось.

Одерматт – суперталант, пришедший покорять рекорды. В 2018-м он установил уникальное достижение на юниорском чемпионате мира: взял золотые медали в скоростном спуске, супергиганте, гигантском слаломе, комбинации и командных соревнованиях. До него никто не брал на ЮЧМ пять золотых, а Марко еще и проявил себя как универсал – это редкость в горных лыжах, где дисциплины делятся на слаломные и скоростные.

Парня сразу привлекли к основной команде, и на взрослом чемпионате мира через год он бодро заехал в десятку гиганта. Вскоре после Оре-2019 пришел первый подиум Кубка мира, а на старте сезона-2019/20 – первого без Хиршера – дебютная победа.

«Всегда смотришь на лучших и пытаешься поработать над тем, что они делают лучше тебя. Так что я изучил несколько видео от Марселя. Но не пытаюсь копировать его или что-то в этом роде. Он делал что-то особенное, а мы пытаемся найти собственный путь, но все же подсматриваем у него некоторые мелочи.

Он был лучшим, потому что почти не делал ошибок. Он всегда рисковал, особенно во второй попытке. Он атаковал, но всегда оставался первым. Даже если терял равновесие, то ему удавалось все исправить. Но мне не подошла бы собственная частная команда, как у Хиршера или Кристофферсена. Мне нравится быть в команде», – поделился Одерматт в интервью Olympic Channel сразу после победы в Санта Катерине. Швейцарская команда и правда впечатляет – там есть и другие таланты.

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