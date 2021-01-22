Швейцарский горнолыжник Урс Криенбюль получил несколько тяжелых травм после падения в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Кицбюэле

«Урс Криенбюль разбился сегодня на спуске в Китцбюэле. У спортсмена сотрясение мозга, перелом правой ключицы, разрыв крестообразной и внутренней связок правого колена. Желаем скорейшего выздоровления и думаем о тебе, дорогой Урс!» – сообщает в инстаграме швейцарской сборной по горным лыжам.

Кицбюэль Лыжник финишировал, упав на шею. Его забрали с трассы на вертолете 4 ЧАСА НАЗАД

Криенбюль смог пересечь финишную линию, а затем несколько секунд не мог прийти в сознание. Также разбился еще один горнолыжник, Райана Кокран-Сигла. Он не смог завершить попытку, упав во время прохождения дистанции и врезавшись в сетку ограждения. Серьезных травм американец избежал. Обоих спортсменов эвакуировали на вертолете.

Лыжник финишировал, упав на шею. Его забрали с трассы на вертолете

Соревнования прерывались из-за инцидентов, а впоследствии были возобновлены. Первым стал швейцарец Беат Фойц.

В общем зачете Кубка мира первое место занимает француз Алексис Пентюрю.

Кицбюэль Горнолыжник потерял равновесие и на полной скорости ушел в сетку 5 ЧАСОВ НАЗАД