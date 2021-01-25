На горнолыжном курорте Предял (Румыния) на трассу пробрался бурый медведь и погнался за спускающимся по склону человеком.
Видео сняли свидетели эпизода. Зрители пытались предупредить лыжника об опасности и кричали: «Быстрее, быстрее! Медведь гонится за тобой! Не оглядывайся!» Чтобы отвлечь животное, спортсмен бросил на снег свой рюкзак, и за сообразительность его поблагодарил Ион Захария из окружной инспекции. Медведь действительно остановился, чтобы обнюхать сумку.
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Newsweek сообщает, что к месту происшествия на вездеходе оперативно прибыли полицейские, но возмутитель спокойствия укрылся в лесу, скорее всего, испугавшись шума.
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