Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала о жизни после завершения карьеры и поделилась впечатлением от получения статуса посла Всемирной спортивной академии Laureus.

«Скучаю по соревнованиям, но не так сильно, как раньше. Я уже ушла на пенсию и пути назад нет. Мне нравится кататься на лыжах с семьей или друзьями. Коронавирусное время заставило меня найти себя, у меня было много возможностей подумать о том, что мне делать со своей жизнью. Я научилась жить без лыж, что было сложно. Теперь я бизнесвумен. Встречаюсь с предпринимателями, инвестирую, многому учусь.

Что касается получения статуса посла Всемирной спортивной академии Laureus, то это большая честь для меня. Академия всегда выбирала лучших спортсменов, которые использовали свои возможности для внесения позитивных изменений в мир. Сейчас для меня самое главное – помощь другим. Вместе с академией и моим фондом мы будем работать над созданием лучшего мира с помощью спорта», – приводит слова Вонн Marca

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Линдси Вонн завершила карьеру в 2019 году.

На счету спортсменки 82 победы на этапах Кубка мира – рекорд среди женщин.

Она является олимпийской чемпионкой и обладательницей двух бронзовых медалей Игр.

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