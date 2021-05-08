Один из лучших горнолыжников Норвегии Хенрик Кристофферсен попал в аварию во время мотокросса в Австрии и сломал лодыжку.

«Очередная травма, которая выведет его из строя на полтора месяца. Четыре-шесть недель. Помимо сломанной лодыжки на левой ноге, он получил ссадину на лбу. Его обследовали врачи в Австрии, теперь он возвращается домой в Норвегию для дальнейшего восстановления», – заявил в комментарии VG Ларс Кристофферсен, отец Хенрика.

В ближайшие недели 26-летний Кристофферсен будет проводить тренировки только для верхней части тела.

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