Титулованные горнолыжники Александр Омодт Кильде (Норвегия) и Микаэла Шиффрин (США) стали парой.

28-летний Кильде выложил в инстаграм совместное фото с Микаэлой и загадочно подписал: «Если ты знаешь, ты знаешь. Теперь ты знаешь».

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В комментариях с поздравлениями отметились горнолыжные коллеги Феликс Нойройтер, Джино Кавизель, Ранхильд Мовинкель, Линдси Вонн и Аксель Лунд Свиндаль, а также лыжник Эмиль Иверсен и биатлонистка Тирил Экхофф.

«Да, мы встречаемся, – подтвердил Кильде в комментарии VG . – Это что-то новое, ведь мы знаем друг друга уже шесть лет».

Кильде – победитель общего зачета в сезоне-2019/20.

Шиффрин – двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира, трехкратная обладательница «БХГ».

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