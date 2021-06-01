Титулованные горнолыжники Александр Омодт Кильде (Норвегия) и Микаэла Шиффрин (США) стали парой.
28-летний Кильде выложил в инстаграм совместное фото с Микаэлой и загадочно подписал: «Если ты знаешь, ты знаешь. Теперь ты знаешь».
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В комментариях с поздравлениями отметились горнолыжные коллеги Феликс Нойройтер, Джино Кавизель, Ранхильд Мовинкель, Линдси Вонн и Аксель Лунд Свиндаль, а также лыжник Эмиль Иверсен и биатлонистка Тирил Экхофф.
«Да, мы встречаемся, – подтвердил Кильде в комментарии VG. – Это что-то новое, ведь мы знаем друг друга уже шесть лет».
- Кильде – победитель общего зачета в сезоне-2019/20.
- Шиффрин – двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира, трехкратная обладательница «БХГ».
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