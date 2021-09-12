Американская горнолыжница Элис Мерривезер жестко упала во время тренировки. Девушка сломала несколько костей и содрала кожу на лице.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

«Всем привет. Хорошая новость в том, что я в порядке! Плохая новость в том, что в среду я прошла тренировку по спуску с холма в Саас-Фе, и у меня сломаны большеберцовая и малоберцовая кости. Мы все еще ждем большей ясности в отношении степени повреждения моего колена. Здесь, в Швейцарии, мне уже сделали успешную операцию на ноге, и они позаботились обо мне наилучшим образом. Теперь я с нетерпением жду полета домой в ближайшие несколько дней.

Горные лыжи Шиффрин стала встречаться с норвежцем Кильде 01/06/2021 В 11:29

Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в этом процессе. Моим тренерам, врачам, физиотерапевтам, пилотам вертолетов, товарищам по команде, друзьям и семье – я бы не чувствовала себя хорошо, если бы не все вы. Грядущее восстановление сильно отличается от предыдущего, но если я смогу перенастроить свой мозг, я думаю, что смогу вылечить и некоторые кости и связки. Спасибо всем за вашу поддержку», – написала Мерривезер в инстаграме.

Фото повреждений спортсменки можно посмотреть здесь . А если считаете себя слабонервным, лучше не нажимайте.

Элис Мерривезер – участница Олимпийских игр 2018 года.

24-летняя спортсменка побеждала на юниорском чемпионате мира в 2017 году.

Горные лыжи ЧМ по горным лыжам Кристофферсен сломал ногу на мотокроссе 08/05/2021 В 06:33