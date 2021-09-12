Американская горнолыжница Элис Мерривезер жестко упала во время тренировки. Девушка сломала несколько костей и содрала кожу на лице.
«Всем привет. Хорошая новость в том, что я в порядке! Плохая новость в том, что в среду я прошла тренировку по спуску с холма в Саас-Фе, и у меня сломаны большеберцовая и малоберцовая кости. Мы все еще ждем большей ясности в отношении степени повреждения моего колена. Здесь, в Швейцарии, мне уже сделали успешную операцию на ноге, и они позаботились обо мне наилучшим образом. Теперь я с нетерпением жду полета домой в ближайшие несколько дней.
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Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в этом процессе. Моим тренерам, врачам, физиотерапевтам, пилотам вертолетов, товарищам по команде, друзьям и семье – я бы не чувствовала себя хорошо, если бы не все вы. Грядущее восстановление сильно отличается от предыдущего, но если я смогу перенастроить свой мозг, я думаю, что смогу вылечить и некоторые кости и связки. Спасибо всем за вашу поддержку», – написала Мерривезер в инстаграме.
Фото повреждений спортсменки можно посмотреть здесь. А если считаете себя слабонервным, лучше не нажимайте.
- Элис Мерривезер – участница Олимпийских игр 2018 года.
- 24-летняя спортсменка побеждала на юниорском чемпионате мира в 2017 году.
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