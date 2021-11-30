Французский горнолыжник Адриен Тео угодил в больницу после столкновения с деревом на тренировке.

Тео готовился в Колорадо (США) к соревнованиям по скоростному спуску, но ошибся при спуске с трассы и вылетел за ее пределы. Тео влетел в дерево и получил перелом большой берцовой кости и разрыв трицепса. Помимо этого ветка проткнула ему бедро и ноге образовалась дыра.

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«Привет всем, я здесь, чтобы сообщить вам некоторые новости после несчастного случая. Я не был в состоянии сообщить новости раньше, извините. Мне очень повезло, учитывая обстоятельства, ничего жизненно важного задето не было, а это самое главное», – выдохнул Адриен.

Пост получил более 6000 лайков и 500 комментариев от людей, желающих Тео успехов в его выздоровлении.

Тео – бронзовый призер ЧМ-2015 года в супергиганте, участник Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи.

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