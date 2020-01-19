Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене. По итогам двух попыток он показал время 1:47,26.

Победу одержал француз Клеман Ноэль, второе место занял Хенрик Кристофферсен из Норвегии.

Для Хорошилова и сборной России это первый подиум в сезоне-2019/20.

Следующий этап пройдет в австрийском Китцбюэле.

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