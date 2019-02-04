Последний старт Вонн и Свиндаля, шансы Трихичева. 5 интриг ЧМ-2019 по горным лыжам

Горнолыжники первыми из зимников добрались до пика сезона. 5 февраля чемпионат мира в Оре стартует женским супергигантом, а заканчивается 17 февраля мужским слаломом.

Франция в погоне за дрогнувшим Хиршером

Австрийца Марселя Хиршера впору звать горнолыжным Мартеном Фуркадом. Как и Фуркад, Хиршер не отдает победу в общем зачете Кубка мира семь лет подряд. Только француз в сезоне-2018/19 сломался под натиском Йоханнеса Бё, а Хиршер везет соперникам почти 500 очков и плюет на них с самой высокой горы культового Шладминга. В этом году у него 10 побед и очень редкие сбои.

Но незадолго до чемпионата мира, во второй половине сезона, австрийскую броню все же пробили. 21-летний француз Клемен Ноэль взял два подряд специальных слалома в Венгене и Китцбюэле – Хиршер остался третьим и вторым. Через три дня в Шладминге Марсель напомнил молодому наглецу, кто в доме хозяин, но два поражения от одного человека уже можно считать тенденцией: Хиршер ощутил силу соперников.

Клемен Ноэль не один – стремительно набирает его соотечественник Алексис Пинтуро. Он начал сезон туго даже в любимом гиганте, а теперь разошелся и дважды подряд заскочил на подиум слалома. У французов вообще очень крепкая команда: в удачный день потрепать Хиршера могут Муффа-Жанде, Лизеру. Не хочется забывать о Хенрике Кристофферсене, но у 24-летнего норвежца пока не ладится. Но если он всегда сдувался на главном старте, может, теперь все будет наоборот?

Самый неожиданный вариант: Хиршер не взял медали в слаломе, гиганте и комбинации.

Медальные шансы сборной России

Горнолыжка не считается исконно русским видом, и никакого медального плана нет. Величайшим успехом будет любое призовое место, потому что бронза Светланы Гладышевой с чемпионата мира 1991 года так и остается единственной наградой России и СССР.

Спустя 28 лет хедлайнером русских горных лыж в Оре едет Павел Трихичев. У него будет одна дисциплина и один вид – комбинация. Вернее, это два вида: заезд в скоростном спуске определит очередность старта в слаломе, а слалом раздаст медали самым универсальным горнолыжникам. Трихичев – совершенно уникальный спортсмен. Для мирового уровня он одинаково плох и в скоростных, и в технических дисциплинах, но когда их сводят в комбинацию, Павел почему-то включает уровень берсерка.

В сезоне-2017/18 он стал вторым в комбинации на Кубке мира в Венгене и сразу переквалифицировался в олимпийскую надежду. В Пхёнчхане ничего не получилось – спортсмен словил травму. А недавно он снова боролся в Венгене за подиум и стал шестым. Результат обнадеживает, а чемпионат мира очень любит рисовать сенсации.

Павел ТрихичевGetty Images

Александр Хорошилов известен больше, но он упустил лучшие шансы в Бивер-Крике-2015 и Санкт-Морице-2017: русский слаломист находился в топе и штамповал кубковые подиумы по соседству с Хиршером и Кристофферсеном. Сейчас возрастной спортсмен сдал и не всегда проходит во вторую попытку любимого слалома, но верить в него все же стоит. А остальные горнолыжники и горнолыжницы из России будут статистами.

Самый неожиданный вариант: медали завоевали и Трихичев, и Хорошилов.

Шведы на домашнем чемпионате мира

Ингемару Стенмарку и Ане Перссон наверняка не стыдно за преемников. Шведы традиционно неплохи в технических дисциплинах, но в последние годы они уступают господству Хиршера и Шиффрин. Андре Мюреру 36 лет, Фриде Хансдоттер – 33, а 27-летняя Анна Свенн-Ларссон до сих пор ходит в молодых и перспективных.

Но сборная Швеции выступает на домашнем склоне, где уже постепенно закипает жизнь. Нестабильность постоянно сходящего с дистанции Мюрера и невезучесть любительницы четвертых мест Хансдоттер можно воспевать в легендах, но все насмешки резко прекратились в олимпийском Пхёнчхане. Хиршер не финишировал в первой попытке, Кристофферсен – во второй, а Мюрер прошел дистанцию быстрее всех. То же самое удалось Хансдоттер – и мужчины из сборной разделись в честь ее победы по торс, написав на тренированных телах имя олимпийской чемпионки.

Шанс есть и в 2019-м. Андре Мюрер отказался ходить слалом-гигант и целенаправленно готовится к одной гонке – Оре наверняка станет его лебединой песней. Готова зажечь по-взрослому Свенн-Ларссон, а в гиганте расправиться с Хиршером и Пинтуро желает Маттс Олссон. Такой же непостоянный, но любящий точечные выстрелы.

Самый неожиданный вариант: Швеция осталась без медалей

Уникальный рекорд Микаэлы Шиффрин

Непосредственная 23-летняя американка уже запротоколировала уникальное достижение: на Кубке мира она хотя бы по разу выиграла все дисциплины. Ей нет равных в слаломе и слаломе-гиганте, поэтому из остальных дисциплин первой покорилась комбинация. Скоростной спуск Микаэла взяла в декабре 2017-го, а супергигант сдался ей только в этом сезоне. Зато трижды подряд.

В Оре Шиффрин может замахнуться на звание абсолютной чемпионки. Вопрос только в том, рискнет ли она стартовать во всех гонках или ограничится двумя проверенными дисциплинами, как в предыдущие годы. Микаэла брала золото чемпионата мира только в слаломе и выходила на старт гиганта, разумно обходя стороной остальные дисциплины.

Шиффрин лидирует в общем зачете с хиршеровским отрывом, но это не дает ей ни капли гарантии. В скоростном спуске резвятся австрийки, Петра Влхова из Словакии хочет золото слалома, а француженка Тесса Ворли – победу в гиганте. Микаэле нужно включать стратегическое мышление на максимум, чтобы не прогадать.

Микаэла ШиффринGetty Images

Самый неожиданный вариант: Шиффрин уехала из Оре без золота

Последний заезд Вонн и Свиндаля

Оре-2019 станет последним турниром для великих Линдси Вонн и Акселя Лунда Свиндаля. Причины схожи: оба сходят с дистанции из-за травм. «Сердце и разум говорят мне, что я могу соревноваться дальше, но тело протестует», – когда-то американка хотела гоняться с мужчинами, а сейчас написала сердечное послание в фейсбуке. Норвежца же серьезно беспокоит поврежденное колено – две операции не помогли.

У Свиндаля шансы хлопнуть дверью высоки: в этом сезоне он несколько раз поднимался на подиум скоростного спуска и однажды покорил супергигант. У Вонн все не так оптимистично: она вышла на старт только четыре раза, один раз не финишировала и едва попала в топ-10. Какими бы ни оказались их результаты, горные лыжи запомнят этих двоих надолго. Вонн держит женский рекорд по победам на Кубке мира, а двукратный олимпионик и пятикратный чемпион мира Свиндаль – один из самых любимых спортсменов в Норвегии. Часто болельщицкие рейтинги ставят его выше Нуртуга, Бьорген и Йохауг.

Самый неожиданный вариант: Свиндаль и Вонн попрощались золотом.

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