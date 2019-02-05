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Микаэла Шиффрин выиграла супергигант и стала 4-кратной чемпионкой мира
Очередной триумф американки.
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла золото чемпионата мира в дисциплине «супергигант». Всего две сотые ей уступила София Годжа из Италии. Бронзу взяла швейцарка Коринна Сутер, проиграв победительнице пять сотых секунды.
1. Микаела Шиффрин (США) – 1.04,89
2. София Годжа (Италия) – 1.04,91
3. Коринн Зутер (Швейцария) – 1.04,94
4. Виктория Ребенсбург (Германия) – 1.04,96
5. Надя Фанкини (Италия) – 1.05,03
- Шиффрин стал четырехкратной чемпионкой мира. На ее счету еще два золота Олимпиад.
- Америанка Линдси Вонн упала и не смогла закончить трассу.
- Чемпионат мира проходит в шведском Оре с 5 по 17 февраля.
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