Итальянец Доминик Пэрис забрал золото в супергиганте

Итальянский горнолыжник Доминик Пэрис стал чемпионом мира в Супергиганте. 29-летний спортсмен впервые выиграл соревнования подобного уровня.

Он проехал трассу в шведской Оре за 1,24.2 опередив на девять сотых француза Йоана Клэри. Бронзовым призером стал лидер общего зачета Кубка мира в супергиганте австриец Винсент Крихмайр (уступил победителю те же 0,09).

Олимпийский чемпион-2010 в супергиганте и 5-кратный чемпион мира в других дисциплинах норвежец Аксель Лунд Свиндаль стал лишь 16-м.

Пэрис занимает третье место в Кубке мира.

Наивысшим достижением Доминика была бронза на чемпионате мира-2013 в скоростном спуске.

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