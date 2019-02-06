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Итальянец Доминик Пэрис забрал золото в супергиганте

Итальянец Пэрис забрал золото в супергиганте
Eurosport

1 час назад

Великий Аксель Лунд Свиндаль не попал даже в топ-10.

Итальянский горнолыжник Доминик Пэрис стал чемпионом мира в Супергиганте. 29-летний спортсмен впервые выиграл соревнования подобного уровня.

Он проехал трассу в шведской Оре за 1,24.2 опередив на девять сотых француза Йоана Клэри. Бронзовым призером стал лидер общего зачета Кубка мира в супергиганте австриец Винсент Крихмайр (уступил победителю те же 0,09).

Олимпийский чемпион-2010 в супергиганте и 5-кратный чемпион мира в других дисциплинах норвежец Аксель Лунд Свиндаль стал лишь 16-м.

  • Пэрис занимает третье место в Кубке мира.
  • Наивысшим достижением Доминика была бронза на чемпионате мира-2013 в скоростном спуске.
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