Рамона Зибенхофер взяла золото ЧМ в комбинации, Линдси Вонн лишь восьмая

Завершился первый раунд комбинации среди женщин на чемпионате мира в Швеции. Лучший результат у австрийки Рамоны Зибельхофер.

Горнолыжница показала время 1,12.71, сотую секунды ей уступила словенка Илка Штухец. Третье место заняла норвежская спортсменка Рангхильд Мовинкель – она проиграла Рамоне 0,06 секунды. Американка Линдси Вонн стала 8-й, ее отставание составило 0,72 секунды. Шведский турнир станет для рекордсменки США последним в карьере из-за недолеченных травм.

Александра Прокопьева уступила 1 минуту 82 секунды и стала 27-й, Юлия Плешкова проиграла 3 минуты 33 секунды и заняла предпоследнее место.

В общем зачете лидирует американка Микаэла Шиффрин – у нее 1694 очка.

10 февраля состоится этап по скоростному спуску.

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