Eurosport
Янсруд на 0,02 секунды обошел Свиндаля в последней гонке в карьере Акселя и взял золото ЧМ
Все решили мгновения.
Норвежский горнолыжник Кьетиль Янсруд выиграл золото в скоростном спуске на чемпионате мира.
Он всего на две сотые секунды опередил партнера по команде и друга Акселя Свиндаля, для которого эта гонка стала последней в карьере.
Зрители в шведском Оре тепло поприветстовали на финише двукратного олимпийского чемпиона, остановившегося в шаге от победы.
- Для Янсруда это победа стала первой на чемпионате мира.
- На счету Свиндаля 5 побед на ЧМ и две победы в общем зачете Кубка мира.
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