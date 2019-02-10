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Янсруд на 0,02 секунды обошел Свиндаля в последней гонке в карьере Акселя и взял золото ЧМ

Янсруд на 0,02 секунды обошел Свиндаля в последней гонке в карьере Акселя и взял золото ЧМ
Eurosport

1 час назад

Все решили мгновения.

Норвежский горнолыжник Кьетиль Янсруд выиграл золото в скоростном спуске на чемпионате мира.

Он всего на две сотые секунды опередил партнера по команде и друга Акселя Свиндаля, для которого эта гонка стала последней в карьере.

Видео - Янсруд не оставил шансов соперникам идеальным спуском и к золоту Сочи-2014 прибавил победу на ЧМ

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Зрители в шведском Оре тепло поприветстовали на финише двукратного олимпийского чемпиона, остановившегося в шаге от победы.

Видео - Свиндаля в последнем заезде в карьере отделили от золота жалкие две сотые секунды

02:00
  • Для Янсруда это победа стала первой на чемпионате мира.
  • На счету Свиндаля 5 побед на ЧМ и две победы в общем зачете Кубка мира.
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