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Линдси Вонн выиграла бронзу ЧМ в последнем старте в карьере
Выдающаяся американка закончила красиво.
Американка Линдси Вонн выиграла бронзу чемпионата мира, проходящего в шведском Оре, в дисциплине скоростного спуска.
Легенда на последнем своем старте проиграла лишь ставшей чемпионкой Илке Штухец из Словении и завоевавшей серебро Коринне Сутер из Швейцарии.
- 34-летняя Вонн – олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 и двукратная чемпионка мира.
- Она является рекордсменкой по подиумам и попаданиям в топ-10, а еще по победам на этапах в супергиганте и скоростном спуске в Кубке мира как среди женщин, так и мужчин.
Вонн страдала без Олимпиады 8 лет. И выиграла медаль в Корее, где воевал ее дед
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