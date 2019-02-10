Линдси Вонн выиграла бронзу ЧМ в последнем старте в карьере

Американка Линдси Вонн выиграла бронзу чемпионата мира, проходящего в шведском Оре, в дисциплине скоростного спуска.

Легенда на последнем своем старте проиграла лишь ставшей чемпионкой Илке Штухец из Словении и завоевавшей серебро Коринне Сутер из Швейцарии.

Видео - Последний спуск великой Вонн. 62 секунды истории 02:00

34-летняя Вонн – олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 и двукратная чемпионка мира.

Она является рекордсменкой по подиумам и попаданиям в топ-10, а еще по победам на этапах в супергиганте и скоростном спуске в Кубке мира как среди женщин, так и мужчин.

Вонн страдала без Олимпиады 8 лет. И выиграла медаль в Корее, где воевал ее дед

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