Eurosport

Швейцария вырвала у Австрии золото командных соревнований ЧМ

Швейцария вырвала у Австрии золото командных соревнований
Eurosport

23 ч. назад

Все решилось в последнем заезде.

Сборная Швейцарии взяла золото в командных соревнованиях ЧМ.

Команда в составе Элин Денёт, Венди Хольденера, Даниэля Юле, Рамона Ценхойзерна в финале опередила австрийцев. Победу принес заключительный заезд Ценхойзерна, в котором он сделал Марко Шварца. Бронзу взяли сборная Италии.

Видео - Ценхойзерн не оставил на спуске шансов Шварцу и принес Швейцарии золото ЧМ в команднике

02:03
  • Российские спортсмены выбыли на стадии 1/8 финала, уступив французам со счетом 1:3.
  • Они разделили девятое место с командами Словении, Канады, Великобритании, Чехии, Финляндии, Бельгии и Аргентины.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте