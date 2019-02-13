Eurosport
Швейцария вырвала у Австрии золото командных соревнований ЧМ
Все решилось в последнем заезде.
Сборная Швейцарии взяла золото в командных соревнованиях ЧМ.
Команда в составе Элин Денёт, Венди Хольденера, Даниэля Юле, Рамона Ценхойзерна в финале опередила австрийцев. Победу принес заключительный заезд Ценхойзерна, в котором он сделал Марко Шварца. Бронзу взяли сборная Италии.
- Российские спортсмены выбыли на стадии 1/8 финала, уступив французам со счетом 1:3.
- Они разделили девятое место с командами Словении, Канады, Великобритании, Чехии, Финляндии, Бельгии и Аргентины.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте