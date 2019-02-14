Getty Images

Петра Влхова стала чемпионкой мира в гигантском слаломе

Влхова стала чемпионкой мира в гигантском слаломе
Eurosport

1 час назад

Словачка взяла первое золото в карьере.

Петра Влхова из Словакии победила в гигантском слаломе на чемпионате мира в шведском Оре.

Чемпионка показала результат 2.01,97. Серебро досталось немке Виктории Ребенсбург (+0,14), бронза – у Микаэлы Шиффрин из США (+0,38).

  • Для Влховой это первое золото чемпионата мира в гигантском слаломе.
  • В прошлом году Петра пришла к финишу восьмой.
  • Влхова завоевала золотую медаль на зимних юношеских Олимпийских играх 2012 года.
Eurosport Вконтакте

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте