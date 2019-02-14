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Петра Влхова стала чемпионкой мира в гигантском слаломе
Словачка взяла первое золото в карьере.
Петра Влхова из Словакии победила в гигантском слаломе на чемпионате мира в шведском Оре.
Чемпионка показала результат 2.01,97. Серебро досталось немке Виктории Ребенсбург (+0,14), бронза – у Микаэлы Шиффрин из США (+0,38).
- Для Влховой это первое золото чемпионата мира в гигантском слаломе.
- В прошлом году Петра пришла к финишу восьмой.
- Влхова завоевала золотую медаль на зимних юношеских Олимпийских играх 2012 года.
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