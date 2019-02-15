Хенрик Кристофферсен завоевал золото чемпионата мира в гигантском слаломе

Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен завоевал золотую медаль в гигантском слаломе на чемпионате мира, который проходит в шведском Оре.

Кристофферсен показал по сумме двух попыток время 2 минуты 20,24 секунды. Второе место занял австриец Марсель Хиршер (+0,20 секунды), третьим стал француз Алексис Пентюро (+0,42).

Лучший из российских спортсменов Павел Трихичев занял 27-е место (+4,57), а Александр Андриенко не смог финишировать во второй попытке.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту завершится 17 февраля.

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