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Хенрик Кристофферсен завоевал золото чемпионата мира в гигантском слаломе
Лучший из российских горнолыжников занял 27-е место.
Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен завоевал золотую медаль в гигантском слаломе на чемпионате мира, который проходит в шведском Оре.
Кристофферсен показал по сумме двух попыток время 2 минуты 20,24 секунды. Второе место занял австриец Марсель Хиршер (+0,20 секунды), третьим стал француз Алексис Пентюро (+0,42).
- Лучший из российских спортсменов Павел Трихичев занял 27-е место (+4,57), а Александр Андриенко не смог финишировать во второй попытке.
- Чемпионат мира по горнолыжному спорту завершится 17 февраля.
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