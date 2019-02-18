Двухметровый зажигает в параллельном слаломе и уже стал мемом. Он ярче даже Марселя Хиршера

Слаломистов и скоростников очень легко отличить друг от друга по габаритам. У безоговорочного лидера технарей Марселя Хиршера рост чуть ниже среднего (173 см), субтильный Хенрик Кристофферсен запросто спрячется за фонарным столбом. А вице-чемпион Олимпиады в слаломе Рамон Ценхойзерн возвышается даже на фоне норвежских гигантов-спусковиков Акселя Лунда Свиндаля и Кьетиля Янсруда.

Швейцарец закончил расти на отметке в 202 сантиметра и выглядит Гулливером на фоне остальных горнолыжников. Нетипичный рост не стал помехой: Рамон выиграл Олимпиаду, через год – титул чемпиона мира. А отправной точкой стал непрестижный среди спортсменов параллельный слалом на кубковом этапе.

Взял две медали в двух гонках ОИ

В олимпийском сезоне-2017/18 25-летний Ценхойзерн выступал крайне нестабильно. В середине января он едва не заехал на подиум классического слалома в Стокгольме, а в конце месяца его карьеру круто перевернул параллельный. Рамон чудом попал на старт. Он шел в слаломном зачете 16-м – как раз столько горнолыжников допускались до параллельной гонки. Некоторые отказались от участия из-за непопулярности параллельных дисциплин, но швейцарец все равно не выглядел фаворитом. Но Ценхойзерн вдруг справился с тремя соперниками и в финале вышел на шведа Андре Мюрера – большого любителя таких гонок.

Параллельный слалом и параллельный гигант – новомодные дисциплины, которые далеки от горнолыжной классики. Нередко подиум забирают скоростники, а Хиршер и Кристофферсен дружно вылетают в первом раунде. Объяснение банально: параллельные трассы подходят тяжелым крупногабаритным спортсменам, которые несутся вперед и вниз за счет веса. Таким, как Ценхойзерн и Мюрер. На новенького победу в Стокгольме праздновал швейцарец. Позже его зачислили в олимпийскую команду.

Специфика слаломного спуска в Пхёнчхане вдруг оказалась аналогичной. Признанные лидеры специального слалома сходили или буксовали на последнем участке трассы, а богатыри летели заключительную часть с дополнительным ускорением. Мюрер забрал золото на классе, Ценхойзерн сенсационно стал серебряным призером и добыл первую для Швейцарии слаломную медаль за 48 лет.

Через два дня тренеры поставили его в командные соревнования, хотя в Швейцарии был более опытный Лука Эрни. Но чемпион мира в комбинации Эрни наблюдал заезды со стороны: его квалификация не устроила тренеров. Ценхойзерн расчетливо разбирался с соперниками: в финале пала Австрия. У везунчика Рамона – поразительная статистика: два старта и две медали. Награда командника не столь престижна, как личная, но статус олимпийского чемпиона для всех одинаков.

Пробился в спорт благодаря отцу

Уже в детстве Рамон был необычайно высок и не переставал расти. «Ценхойзерн никогда не считался талантом, – писал журналист Neue Bürder Beitung Филипп Берч после олимпийского серебра. – Говорили, что у него никогда не получится в горных лыжах – особенно в слаломе, где нужно быстро и четко маневрировать между частыми воротами. К счастью, Рамона окружали люди, которых не смутила критика: отец Питер Ценхойзерн и тренер Дидье Плаши».

Ценхойзерн-старший в детстве тоже занимался горными лыжами. Но у родителей не нашлось денег, чтобы обеспечивать дорогой инвентарь и занятия на высоком уровне. Поэтому для Рамона отец всегда делал максимум. А Плаши задействовал нестандартные способы, чтобы приучить двухметрового горнолыжника к слалому. Для придания устойчивости внушительному корпусу они занимались на кикборде (гибрид самоката и скейтборда), доске для кайтсерфинга, роликовых и ледовых коньках.

Получил прозвище Кинг-Конг за эффектную мотивацию

На родине Рамона называют Гулливером швейцарских горных лыж. У него 48-й размер ноги, и ботинки сделаны по персональному заказу. Настраиваясь на вторую попытку в Шладминге, Ценхойзерн издал боевой клич древних племен. За необычную мотивацию к Рамону сразу приклеилось прозвище Кинг-Конг.

«Маленькие дети теперь испугаются телевизоров, – пошутил в прямом эфире комментатор SRF Стефан Хофманнер. – На самом деле, Ценхойзерн очень приятный молодой человек».

После гонки спортсмен объяснил, что ритуал позволяет отбросить страх перед стартом. Но он не знал, что попал на камеру. «Черт, это что, показали?!» – ужаснулся Рамон, но фирменный вопль уже стал горнолыжным мемом.

Затмил легендарного Хиршера

Олимпиада позволила Ценхойзерну закрепиться в элите. После нее пришел второй кубковый подиум, а в новом сезоне швейцарец опять заехал в призы любимого параллельного слалома. На чемпионате мира тренеры поставили его в команду, и вклад Рамона в итоговую победу оказался решающим.

В 1/8 финала Швейцария без проблем всухую разобралась с Бельгией, а в следующие стадии команду тащило исключительно преимущество во времени. Точнее, тащил Рамон, а его товарищи делали все, чтобы пораньше самоустраниться. Четвертьфинал, полуфинал и финал проходили по единому сценарию: Венди Холденер побеждала, Алин Даньот и Даниэль Юле дружно проигрывали. Ценхойзерн включал режим супергероя и безупречно справлялся с проблемой. Просто выиграть заезд было бы недостаточно – преимущество должно перекрывать допущенное другими отставание.

Рамон ЦенхойзернGetty Images

В голове у Ценхойзерна нет калькулятора. Он не мог прямо в стартовом створе сосчитать, что в полуфинале надо выигрывать у Линуса Штрассера более 0,34 секунды, в финале у Марко Шварца – более 0,41. Но он выиграл, и во многом на везении, которое на главных стартах приходит только к избранным – тем, кто его заслужил.

На специальный слалом удачи не хватило: Рамон пришел пятым и лучшим в команде, а полный подиум забрала Австрия во главе с Марселем Хиршером. Лучший горнолыжник мира выполнил работу качественно и педантично, но все же скучновато. А когда за золото командника рубился Ценхойзерн, все вокруг искрило и грозило каждую секунду перевернуться с ног на голову.

Напоследок FIS сделала ему подарок – параллельный слалом с 2021 года войдет в программу чемпионата мира. Осталось добавить туда параллельный гигант, а потом дополнить расписание Олимпиады – и Ценхойзерн примерит мировую корону.

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