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Марсель Хиршер взял золото чемпионата мира в слаломе

Хиршер взял золото в слаломе
Eurosport

1 час назадОбновлено 26 мин. назад

Все медали достались австрийцам.

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завоевал золото чемпионата мира-2019 в слаломе – последнем соревновании турнира.

Хиршер показал результат 2 минуты 05,86 секунды. Второе и третье места тоже заняли австрийцы: Михаэль Матт (+0,65 секунды) и Марко Шварц (+0,76)

Лучшим среди российских спортсменов стал Александр Хорошилов, ставший 15-м (+1,99). Павел Трихичев – 31-й (+6,65).

Видео - Сокрушительный слалом Хиршера, который поставил золотую точку ЧМ-2019

02:19
  • Хиршер стал семикратным чемпионом мира.
  • На Олимпиаде-2018 Марсель взял золото в комбинации и гигантском слаломе.
  • Чемпионат мира проходил в шведском Оре.
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