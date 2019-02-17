Getty Images
Марсель Хиршер взял золото чемпионата мира в слаломе
Все медали достались австрийцам.
Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завоевал золото чемпионата мира-2019 в слаломе – последнем соревновании турнира.
Хиршер показал результат 2 минуты 05,86 секунды. Второе и третье места тоже заняли австрийцы: Михаэль Матт (+0,65 секунды) и Марко Шварц (+0,76)
Лучшим среди российских спортсменов стал Александр Хорошилов, ставший 15-м (+1,99). Павел Трихичев – 31-й (+6,65).
- Хиршер стал семикратным чемпионом мира.
- На Олимпиаде-2018 Марсель взял золото в комбинации и гигантском слаломе.
- Чемпионат мира проходил в шведском Оре.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте