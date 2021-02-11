Чемпионат мира по горным лыжам в Кортина д'Ампеццо начался не очень: из-за погодных условий c 9 на 11 февраля перенесли оба супергиганта, а тренировки даунхилла отменили. В четверг турнир наконец стартовал, но неприятности не закончились – первая же мужская гонка началась со скандала.

Биб с первым номером получил австриец Кристиан Вальдер. Он выехал на трассу супергиганта, прошел половину и вкатил на трамплин, но тот придал такую скорость, что спортсмен попал в синие ворота, но проскочил мимо следующих, красных. Супергигант – самая короткая скоростная дисциплина, и такой долгий полет с трамплина, больше подходящий скоростному спуску, серьезно озадачил. Вальдер с досады ударил палкой по рекламной стойке, австрийские тренеры схватились за голову.

Чемпионат мира Неудачная попытка Кристиана Вальдера ЧАС НАЗАД

Следующим поехал швейцарец Лоик Мейяр, и история повторилась. За ним – партнер по команде Мауро Кавизель, и все было по-прежнему: уже три горнолыжника не вписались в поворот после трамплина. Камера выхватила озадаченного рейс-директора Маркуса Валднера, а комментатор Eurosport.ru Владимир Андреев произнес: «Ситуация, близкая к скандальной».

Неудачная попытка Кристиана Вальдера

Только участник с четверкой на бибе адаптировался под сложные условия – видимо, вместе с командой уже учел отрицательный опыт коллег. Канадец Джеймс Кроуфорд сильно замедлился перед трамплином, практически проскользив по нему, – и только это стало единственной возможностью вписаться в красные ворота и пройти трассу за авторством Альберто Гидони – бывшего итальянского горнолыжника.

Развить полную скорость при такой расстановке ворот невозможно, и проектировщик, который в 58 лет не может протестировать все тонкости своей работы, максимально усложнил задачу горнолыжникам. Непосредственно перед супергигантом тренировок не проводится: есть только осмотр трассы, во время которого спортсмены знакомятся с расстановкой ворот и разрабатывают тактику.

«При осмотре я видел, что выход из прыжка очень быстрый, – цитирует Netavissen норвежца Хьетиля Янсруда. – Первые номера не справились. Тем, кто идет позади, легче приспособиться, но я заметил это заранее. Это часть игры».

Хьетиль Янсруд Фото: Getty Images

Мнение титулованного Янсруда ценно, но тем, кто получил первые номера, в этот раз не повезло максимально. Оба швейцарца были как минимум претендентами на медали. А всего не финишировало 22 спортсмена из 56 – многовато.

Гонку выиграл австриец Винсент Крихмайр, вторым стал немец Ромед Бауманн, третий – лидер общего зачета, француз Алексис Пинтуро.

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