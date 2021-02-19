Тренер сборной Ирана по горнолыжному спорту не смогла поехать на чемпионат мира-2021 в Кортина-д'Ампеццо (Италия) из-за запрета мужа.

Команда отправилась на главный старт сезона без Самиры Заргари – об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иранские медиа. Национальная федерация не ответила на запрос, но такой закон в Иране действительно существует: замужняя женщина не может получить паспорт или выехать за пределы страны без разрешения мужа.

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«Я не могу оценивать законы и обычаи других стран, – прокомментировал мэр Кортина-д'Ампеццо Джанпьетро Гедина. – Но мы проводим спортивное мероприятие, которое, прежде всего, собирает людей со всего мира. Спорт объединяет, а не разделяет».

  • На ЧМ отправились четыре горнолыжницы из Ирана.
  • В 2015 году иранская футболистка Нилуфар Арладан по такой же причине не поехала на Азиатские игры в Малайзию.

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