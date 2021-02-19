Команда отправилась на главный старт сезона без Самиры Заргари – об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иранские медиа. Национальная федерация не ответила на запрос, но такой закон в Иране действительно существует: замужняя женщина не может получить паспорт или выехать за пределы страны без разрешения мужа.